Turist eleveţian, lăsat fără ceasul de 200.000 de euro, în timp ce se afla la volan, în Marsilia

Incident neaşteptat în Marsilia. În timp ce se afla la volan, un turist elveţian a rămas fără ceasul de lux, în valoare de 200.000 de euro.

Doi hoți aflați pe o motocicletă au smuls ceasul de la mâna turistului aflat la volan. Ulterior, ceasul a fost găsit de polițiști sub o mașină.

I-a smuls ceasul în timp ce era la volan

Incidentul s-a produs în weekend. Elvețianul se afla la volanul unei mașini în momentul în care două persoane aflate pe o motocicletă au reușit să-i smulgă ceasul de lux de la încheietura mâinii, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.

Unul dintre hoți a fost prins de polițiști la puțin timp de la producerea incidentului. Al doilea hoț a fost găsit mai târziu cu ajutorul Centrului de Monitorizare Urbană din Marsilia.

Folosind camerele de supraveghere video, polițiștii au găsit și ceasul sub o mașină parcată. Victima a depus o plângere.

