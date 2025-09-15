Biletul lăsat în urmă de asasinul lui Charlie Kirk. Dovezile găsite de FBI

Tyler Robinson, tânărul care l-a asasinat pe activistul MAGA Charlie Kirk pe 10 septembrie, în cadrul unei dezbateri într-un campus universitar din Utah, ar fi lăsat în urmă un bilet în care își declara intenția de a-l "elimina" pe acesta, potrivit declarațiilor directorului FBI, Kash Patel.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luni, în cadrul unei apariții la Fox News, că suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a scris înainte de asasinat un bilet cu mesajul: "Am oportunitatea de a-l elimina pe Charlie Kirk și o voi folosi". Biletul a fost găsit în locuința partenerului suspectului. "Am aflat între timp că biletul, deși a fost distrus, a lăsat urme forensice, iar noi am confirmat conținutul lui în timpul interogatoriilor FBI". Patel nu a precizat dacă biletul a fost scris de mână sau la calculator și nici modul în care a fost recuperat.

Kash Patel a mai declarat că anchetatorii au găsit probe ADN care îl leagă pe Tyler Robinson de locul atacului armat de săptămâna trecută. ADN-ul suspectului a fost identificat pe o șurubelniță, precum și pe un prosop care era înfășurat în jurul armei de foc despre care se crede că a fost folosită în atac. "Pot să spun astăzi că probele ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei și cele de pe șurubelniță au fost confirmate pozitiv ca aparținând suspectului aflat în custodie", a spus Patel

Robinson a sărit de pe un acoperiș, apoi a fugit din campusul Universității Valley Utah imediat după atac. El ar fi fugit printr-o zonă împădurită spre un cartier din apropiere, abandonând în pădure arma înfășurată într-un prosop. Se află în prezent sub "supraveghere specială". Poliția spune că acesta nu a cooperat în timpul interogatoriilor.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul a fost arestat vineri, după ce a fost convins să se predea de tatăl său, și urmează să fie acuzat de uciderea lui Charlie Kirk marți, la prima apariție la tribunal.

Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a declarat că Robinson îl detesta pe Charlie Kirk și ar fi fost "radicalizat" online relativ repede în ultimii ani, când a devenit pasionat de gaming și dark net. "E clar că exista mult gaming, prieteni care au confirmat că frecventa acea cultură de pe dark net, Reddit și alte colțuri ale internetului unde mergea foarte adânc. Se vedea asta pe gloanțe… meme-urile care circulă azi în societatea noastră", a spus guvernatorul republican la NBC News.

Prietenii și familia suspectului au spus că vederile lui politice tindeau spre stânga în ultimii ani. Robinson locuia împreună cu partenerul său, Lance Twiggs, aflat în tranziție de gen, de la bărbat la femeie. Guvernatorul Spencer Cox a spus că partenerul suspectului a fost foarte cooperant și nu știa despre planurile acestuia.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat în gât miercuri, în timp ce participa la o dezbatere cu studenții. Robinson era student în cadrul unui program de ucenicie pentru a deveni electrician acreditat, anterior a studiat un semestru la Utah State University. Nu este afiliat politic și nici nu a votat la ultimele aleger. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili motivația exactă a atacului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰