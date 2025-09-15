Asasinul lui Charlie Kirk s-ar fi radicalizat rapid prin jocuri video și dark net. Detalii din anchetă

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk, urmează să apară marți în fața instanței. El este arestat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub acuzații de crimă calificată, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Potrivit autorităţilor, Robinson nu cooperează cu anchetatorii și că s-ar fi radicalizat relativ repede prin jocuri video și "dark net". Autoritățile investighează și posibila legătură a asasinatului cu relația amoroasă cu un coleg transgender. Acesta a colaborat cu anchetatorii și ar fi menționat existența unui bilet lăsat de Robinson. Procurorul general din Utah nu a decis încă dacă va cere pedeapsa cu moartea.

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani din Utah, acuzat că l-a ucis pe activistul MAGA Charlie Kirk - Profimedia

Asasinarea lui Charlie Kirk. Suspectul, Tyler Robinson, urmează să apară marți în fața instanței. El a fost reținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, fiind acuzat de omor calificat, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției, potrivit oficialilor citați de CNN. Poliția din Utah a declarat că Tyler Robinson este închis într-o unitate specială și va rămâne sub supraveghere specială câteva zile, până la finalizarea unei evaluări a sănătății sale mintale.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a oferit în weekend mai multe detalii despre Tyler Robinson. Acesta era student în anul al treilea într-un program de ucenicie pentru a deveni electrician. Autoritățile spun că tânărul s-ar fi radicalizat într-o perioadă scurtă de timp și că și-ar fi exprimat atitudinea critică față de Charlie Kirk la o cină de familie recentă.

Robinson nu cooperează cu autoritățile, a precizat Cox. Anchetatorii cred că jocurile video și cultura de pe "dark internet” ar fi factorii care l-ar fi radicalizat, potrivit informațiilor furnizate de familie, prieteni și cunoștințe.

"E clar că exista mult gaming, prieteni care au confirmat că frecventa acea cultură de pe dark net, Reddit și alte colțuri ale internetului unde mergea foarte adânc. Se vedea asta pe gloanțe… meme-urile care circulă azi în societatea noastră", a spus guvernatorul republican la NBC News, referindu-se la mesajele scrise pe gloanțele găsite împreună cu o armă la locul atacului.

Printre mesaje se aflau meme-uri și referințe la jocuri video, inclusiv o combinație de săgeți care reproduc comenzile pentru un atac din jocul Helldivers 2 și versuri din celebrul cântec italian "Bella Ciao", asociat cu antifasciștii.

Cox a confirmat că autoritățile analizează dacă relația romantică a lui Robinson cu un coleg de cameră transgender, care trecea de la bărbat la femeie, ar fi putut juca un rol în comiterea asasinatului. "Partenerul a cooperat pe deplin, nu avea nicio idee despre ce urma să se întâmple și lucrează acum cu anchetatorii”, a spus Cox.

Jud Hoffman, vicepreședintele platformei Discord, a declarat vineri că au existat "comunicări între colegul de apartament al suspectului și un prieten după atac, în care acesta relata conținutul unui bilet lăsat de Robinson în altă parte".

Cox a confirmat existența biletului, dar a precizat că acesta este încă în curs de verificare. "Sunt elemente care trebuie procesate pentru acuratețe și vor fi incluse în actele de acuzare".

Întrebat direct dacă a fost găsit un bilet, guvernatorul a refuzat să ofere detalii. Între timp, procurorul general al statului Utah, Derek Brown, nu a anunțat încă dacă va cere pedeapsa cu moartea, precizând vineri că "toate opțiunile sunt pe masă”.

Asasinatul continuă să provoace tensiuni la Washington, unde republicani și democrați sunt îngrijorați că atacurile violente asupra personalităților politice ar putea deveni mai frecvente.

Pe 21 septembrie este programată o ceremonie în memoria lui Charlie Kirk pe stadionul State Farm din Arizona, care are peste 63.000 de locuri. Președintele Donald Trump a promis că va participa.

