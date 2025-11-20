Ucraina a primit planul de pace negociat în secret de Rusia şi SUA. Zelenski, dispus să negocieze cu Trump

Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune. Potrivit Axios, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să negocieze cu Trump acest plan de pace.

- Ucraina a primit planul de pace negociat în secret de Rusia şi SUA. Răspunsul venit de la Kiev - Facebook

"Președintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomația", a scris președinția de la Kiev pe Telegram, adăugând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere să discute "în zilele următoare" acest plan cu omologul său american Donald Trump. "Suntem pregătiți acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum și cu partenerii noștri din Europa și din lume astfel încât rezultatul să fie pacea", se arată în același mesaj.

Ce prevede planul în 28 de puncte

Acest plan, a cărui existență a fost inițial dezvăluită de publicația americană Axios, are 28 de puncte a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie informați, iar unii politicieni europeni compară propunerile apărute în presă cu o cerere de capitulare a Kievului.

Articolul continuă după reclamă

Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum și recunoașterea anexării Crimeei și a altor regiuni ucrainene ocupate de Rusia. De asemenea, Ucrainei i s-ar solicita să-și limiteze forțele armate, reducându-și efectivele la cel mult 400.000 de soldați și să renunțe la toate armele cu rază lungă de acțiune.

În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porțiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie și Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanții de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO și fără prezența de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe platforma X că Washingtonul va "continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor tabere în conflict", însă "obținerea unei păci durabile va necesita ca ambele părți să accepte concesii dificile, dar necesare", a spus Rubio.

O delegație a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll și de șeful Statului Major, Randy George, se află la Kiev și are joi seară o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziție este slăbită în urma unui scandal de corupție în care sunt implicați apropiați ai săi, în timp ce pe front situația armatei ucrainene se înrăutățește.

Delegația americană s-a întâlnit deja cu comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spațiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităților de atac în profunzimea teritoriului rus și stabilizarea liniei frontului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰