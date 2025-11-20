Washingtonul şi Moscova au negociat în secret un plan de pace, care ar urma să îi fie impus zilele următoare preşedintelui ucrainean. Acordul ar presa Ucraina să cedeze Donbasul, inclusiv zonele pe care armata rusă nu le controlează încă. La schimb, ar primi garanţii de securitate din partea Americii. Mingea este acum în terenul lui Zelenski. Deja, câţiva oficiali de la Kiev au declarat pentru Financial Times că planul este inacceptabil.

Planul secret la care americanii ar lucra împreună cu ruşii presupune ca Ucraina să cedeze Donbasul, inclusiv zonele pe care armata rusă nu le controlează încă, şi să accepte să îşi înjumătăţească armata.

"Am sprijinit fiecare propunere menită să pună capăt acestui război. Numai preşedintele Trump şi Statele Unite au puterea să pună capăt războiului" a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii de peste Ocean sunt convinşi însă că vor ajunge la o înţelegere rapidă cu omologii ruşi şi, dacă totul merge aşa cum îşi doreşte Trump, Zelenski va fi pus în faţa faptului împlinit. O delegaţie americană ajunge astăzi la Kiev pentru a negocia planul secret.

Articolul continuă după reclamă

Informaţiile despre noul acord au apărut la scurt timp după cele mai recente atacuri ruseşti de la Ternopil. 26 de oameni au fost ucişi pe loc, iar alţi 142, printre care şi 18 copii, au fost răniţi.

Putin, noi anunţuri despre sectorul nuclear: se vor construi 38 de reactoare nucleare

De la Moscova, Putin a făcut noi anunţuri despre sectorul nuclear.

"În mai puţin de două decenii, în principal în Ural, Siberia şi Extremul Orient, plănuim să construim 38 de reactoare nucleare" a declarat preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Ieri, liderul din Kiev a avut o întâlnire cu preşedintele turc, la care Rusia a refuzat să participe.

"Toată lumea înţelege importanţa securităţii la Marea Neagră. Acest tip de securitate poate fi garantat doar împreună cu Turcia" a spus liderul de la Kiev.

"Turcia este oricând pregătită să discute cu Rusia propuneri care să ducă mai repede la încetarea focului" a declarat preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

În paralel, Europa se pregăteşte de conflict. Comisia Europeană a anunţat înfiinţarea unui Schengen militar, care să ajute la deplasarea rapidă a militarilor în cazul unui atac al Rusiei. Noul sistem va reduce perioada de transport de la 45 de zile la doar 3.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰