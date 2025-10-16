Antena Meniu Search
Ucraina cere țărilor NATO să aloce 0,25% din PIB pentru apărarea ei. Are nevoie de 120 de mld de $ în 2026

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmîgal, le cere partenerilor din NATO "să aloce cel puțin 0,25% din PIB-ul lor pentru sprijin militar acordat Ucrainei", pentru a acoperi jumătate din cele 120 de miliarde de dolari de care are nevoie ţara sa în 2026 pentru apărare.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 16:57
Ucraina cere țărilor NATO să aloce 0,25% din PIB pentru apărarea ei. Are nevoie de 120 de mld de $ în 2026 Volodimir Zelenski, conferinţă de presă, Ucraina, 13 octombrie 2025 - Profimedia

Ministrul Apărării din Ucraina, Denis Şmîgal, a lansat un apel public către partenerii din NATO, cerându-le să contribuie cu jumătate din bugetul necesar pentru apărarea Ucrainei. Declarația a fost făcută miercuri în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (formatul Ramstein). 

Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru război în 2026

Şmîgal a subliniat că, în contextul războiului cu Rusia, Ucraina are nevoie urgentă de sprijin internațional pentru a-și susține capacitățile militare. Pentru anul 2026, bugetul estimat pentru apărare este de 120 de miliarde de dolari, din care Ucraina poate acoperi 60 de miliarde, restul fiind solicitat de la parteneri.

"Cea mai eficientă metodă ar fi o decizie comună de alocare a 0,25% din PIB-ul țărilor aliate pentru nevoile de apărare ale Ucrainei" a declarat Şmîgal. În cazul în care acest obiectiv nu poate fi atins, oficialul a propus ca alternativă un împrumut garantat prin activele rusești înghețate. Totodată, a subliniat importanța inițiativei PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), care vizează achiziționarea de arme americane cu fonduri din partea aliaților euopeni. 

Merz va cere UE să împrumute Ucrainei 140 miliarde de euro, garantaţi cu active ruseşti

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, într-un discurs de politică externă, că Germania va "susţine lupta defensivă a Ucrainei atât timp cât este necesar" şi a propus din nou utilizarea activelor îngheţate ale Băncii centrale ruse pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro exclusiv pentru finanţarea de echipamente militare, Ucraina urmând să-l ramburseze doar după ce Rusia va fi plătit reparaţii.

Propunerea s-a confruntat cu opoziţia altor ţări ale UE, inclusiv Belgia, unde sunt depozitate active ruse. "Nu vrem să facem asta pentru a prelungi acest război, vrem să facem asta pentru a pune capăt acestui război cât mai repede posibil", a mai explicat Merz.

razboi ucraina rusia ucraina nato fonduri
