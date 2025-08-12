Surse: Nicușor Dan participă la summit-ul virtual organizat de Merz, înaintea întâlnirii Trump-Putin

Președintele Nicușor Dan va participa prin videoconferință la summit-ul virtual organizat de cancelarul german Friedrich Merz, cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, au declarat surse politice pentru Observator.

La această reuniune online, programată miercuri după-amiază, vor participa președintele american Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, lideri europeni din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, Finlanda, dar şi România, precum și secretarul general NATO, președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European.

Summitul virtual va aborda strategii de presiune asupra Rusiei, problema teritoriilor ucrainene ocupate de forțele ruse, garanțiile de securitate pentru Kiev și modul în care ar putea fi organizate negocierile de pace, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german pentru POLITICO.

Ce cere UE liderului rus

Merz și alți lideri europeni cer ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice negociere de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc. De asemenea, ei au subliniat că eventualele schimburi teritoriale trebuie să fie echilibrate și convenite cu Kievul, iar Ucraina trebuie să primească garanții ferme de securitate pentru a se proteja împotriva unor agresiuni viitoare.

Trei diplomați au declarat pentru POLITICO că echipa lui Merz a avut discuții intense cu alţi lideri europeni în ultimele zile pentru a organiza această întâlnire virtuală. Cancelarul german a vorbit, de asemenea, duminică seara la telefon cu Trump și l-a îndemnat în mod repetat pe președintele american să crească presiunea asupra lui Putin, impunând sancțiuni dure sectorului bancar rus, precum și sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei.

Conform unui program consultat de POLITICO, întâlnirile vor începe miercuri la ora 14:00, ora Germaniei (13:00 ora României), cu o discuție de o oră care va include lideri din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și șeful NATO Mark Rutte. Potrivit surselor Observator şi preşedintele Nicuşor Dan va participa la acest summit virtual.

Programul continuă cu o discuție de o oră, de la ora 15:00, între liderii europeni și Zelenski, cu participarea lui Trump și a vicepreședintelui său J.D. Vance. În final, așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună de la ora 16:30, găzduită de Germania, Marea Britanie și Franța.

Miniștrii europeni de Externe s-au reunit de urgență luni seară, iar poziția României a fost clară: "Nimic despre Ucraina fără Ucraina!". Între timp, Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea de vineri cu Putin, care va avea loc în Alaska, să fie constructivă. Liderul american a declarat că va înțelege încă din primele minute dacă există șanse reale pentru un acord. Pe de altă parte, Zelenski avertizează că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive.

Ucraina se confruntă cu un viitor incert

Din declarațiile lui Trump reiese posibilitatea unui scenariu în care armata ucraineană ar putea fi nevoită să se retragă complet din regiunile Donețk și Lugansk în schimbul încetării luptelor, iar Rusia să păstreze pe termen lung controlul asupra teritoriilor din Herson și Zaporojie.

"Rușii își mută trupele pentru a lansa noi operațiuni ofensive. Dacă cineva s-ar pregăti pentru pace, nu ar face asta. Putin vrea să prezinte întâlnirea cu America ca pe o victorie personală și apoi să continue ca și înainte", a transmis Zelenski.

O platformă online care cartografiază frontul arată avansuri rapide ale forțelor ruse în regiunea Donețk, cu ocuparea unor localități strategice de lângă o autostradă cheie.

