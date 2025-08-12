Donald Trump îl laudă pe Viktor Orban, după discuţiile legate de războiul din Ucraina: "Un om foarte deştept"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-a consultat cu premierul maghiar Viktor Orban în privinţa războiului Rusia. Acesta l-a descris pe Orban ca fiind "un om foarte deştept pe care unii oameni îl plac şi alţii nu", scrie Ukrainska Pravda.

Donald Trump a declarat că s-a consultat cu premierul maghiar Viktor Orban - ProfiMedia

Donald Trump ar fi relatat cum l-a întrebat pe premierul Ungariei dacă Ucraina ar putea învinge Rusia în război, scrie Ukrainska Pravda, citând ziarul online European Pravda.

"S-a uitat la mine ca şi cum ar fi spus, ‘Ce întrebare stupidă’. A spus, ‘Rusia e o ţară imensă, şi şi-au cucerit ţara şi viaţa prin război. Ei luptă în războaie. Cu asta se ocupă.’ A spus, ‘China o să vă învingă cu comerţul. Rusia o să vă învingă cu războiul’. A fost foarte interesant" a spus Donald Trump.

În timpul briefingului, Donald Trump a făcut de două ori greşeala de a spune că va "merge în Rusia" atunci când se referea la întâlnirea cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, la data de 15 august.

Articolul continuă după reclamă

Liderul american şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susţine că schimbul de teritorii ar necesita modificări în Constituţie.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰