Donald Trump îl laudă pe Viktor Orban, după discuţiile legate de războiul din Ucraina: "Un om foarte deştept"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-a consultat cu premierul maghiar Viktor Orban în privinţa războiului Rusia. Acesta l-a descris pe Orban ca fiind  "un om foarte deştept pe care unii oameni îl plac şi alţii nu", scrie Ukrainska Pravda.

la 12.08.2025 , 11:39
Donald Trump ar fi relatat cum l-a întrebat pe premierul Ungariei dacă Ucraina ar putea învinge Rusia în război, scrie Ukrainska Pravda, citând ziarul online European Pravda.

"S-a uitat la mine ca şi cum ar fi spus, ‘Ce întrebare stupidă’. A spus, ‘Rusia e o ţară imensă, şi şi-au cucerit ţara şi viaţa prin război. Ei luptă în războaie. Cu asta se ocupă.’ A spus, ‘China o să vă învingă cu comerţul. Rusia o să vă învingă cu războiul’. A fost foarte interesant" a spus Donald Trump.

În timpul briefingului, Donald Trump a făcut de două ori greşeala de a spune că va "merge în Rusia" atunci când se referea la întâlnirea cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, la data de 15 august.

Liderul american şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski susţine că schimbul de teritorii ar necesita modificări în Constituţie.

