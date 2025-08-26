Ucraina relaxează legea marţială: bărbaţii între 18 şi 22 de ani pot pleca din ţară

Autorităţile ucrainene au anunţat marţi că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP, citată de Agerpres.

Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbaţii cu vârsta între 18 şi 60 de ani aveau interdicţia de a părăsi Ucraina, cu câteva excepţii. Mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-şi viaţa în pericol.

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate

"Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naţionale. Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricţii în timpul legii marţiale", a anunţat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Potrivit acesteia, decizia li se aplică tuturor cetăţenilor cu vârsta din categoria vizată, inclusiv celor "care se află în prezent în străinătate" şi care pot, prin urmare, să se întoarcă în Ucraina şi să plece din nou liber. "Vrem ca ucrainenii să îşi păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil", a explicat premierul.

Tinerii cu vârsta între 18 şi 22 de ani nu sunt vizaţi de mobilizarea militară, vârsta minimă fiind redusă în aprilie 2024 la 25 de ani. Armata a introdus, în schimb, un contract însoţit de stimulente financiare pentru această categorie de populaţie masculină, dar măsura nu a avut succesul scontat. Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, dintre care cea mai mare parte în Europa, conform statisticilor ONU.

