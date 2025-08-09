Ucraina susţine că a lovit un depozit de drone din Rusia, la 1.300 de kilometri de graniţă

Serviciul de securitate al Ucrainei afirmă că a lovit un centru logistic în care sunt depozitate drone Shahed, transmite The Kyiv Independent.

Atacul a fost susţinut de dronele operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Depozitul se află în Republica Tatarstan, la est de Moscova. Acesta nu este primul atac al Ucrainei asupra Tatarstanului de la începutul războiului la scară largă din 2022, deoarece Zona Economică Specială Alabuga din regiune găzduiește o fabrică care produce drone de atac cu rază lungă de acțiune de tip Shahed și alte vehicule aeriene fără pilot (UAV) de recunoaștere, susţine The Kyiv Independent.

Dronele ucrainene de la Centrul de Operațiuni Speciale „A” al Serviciului de Securitate au zburat aproximativ 1.300 de kilometri (aproximativ 800 de mile) pentru a ataca un centru logistic din satul Kizil-Yul, provocând un incendiu la fața locului, se arată în comunicatul SBU.

"Serviciul de Securitate (al Ucrainei) își continuă eforturile sistematice de demilitarizare a instalațiilor militare rusești aflate în interiorul teritoriului inamic. Locurile de depozitare pentru dronele Shahed, pe care inamicul le folosește pentru a teroriza Ucraina în fiecare noapte, se numără printre țintele noastre militare legitime", a declarat SBU.

Ce rol au dronele Shahed în războiul din Ucraina

Dronele Shahed sunt furnizate Rusiei de Iran și joacă un rol important în atacurile pe care Moscova le lansează pe parcursul nopţii în Ucraina. Ele sunt denumite "drone sinucigaşe", pentru că explodează la impact. Dronele Shahed sunt o metoda ieftină de atac. Preţul lor variază între 20.000 şi 50.000 de dolari.

Rusia nu a făcut niciun comentariu cu privire la atacul raportat de ucraineni. The Kyiv Independent susţine că nu a putut confirma oficial informaţiile.

