O dronă care nu putea fi lansată din Rusia și Belarus s-a prăbușit în capitala ucraineană Kiev. Este pentru prima dată când tipul respectiv de dronă este descoperit în Ucraina. Ucrainenii vorbesc despre un raid neobișnuit.

- Ucrainenii s-au trezit cu o dronă misterioasă în Kiev. Nu putea fi lansată din Rusia sau Belarus - Captură X

O dronă de fabricație rusească a fost descoperită luni dimineață în centrul orașului Kiev. Este vorba despre o dronă rusească cu elemente de inteligență artificială, potrivit Defense Express, citat de Mediafax. Se pare că drona, o versiune actualizată a modelului "Lancet", a selectat independent o țintă, fără participarea unui operator uman.

Resturile dronei au fost găsite în Kiev, iar ucrainenii spun că armata rusă a folosit-o pentru prima dată într-un astfel de atac. Misterul are legătură cu locul lansării deoarece experții se îndoiesc că "Lancet" poate zbura până la Kiev venind din Rusia sau chiar din Belarus.

Consilierul ministrului ucrainean al Apărării, Serghei Beskrestnov, a declarat că dronele rusești "Lancet" sunt fizic incapabile să zboare până la Kiev. Potrivit consilierului, acestea sunt drone de atac cu o încărcătură mică de muniție, concepute pentru a lovi ținte din linia frontului. Ele nu au suficiente baterii și resurse de radiocomandă pentru distanțe mari. De aceea, este posibil ca drona să fi fost transportată o parte din drum de o altă dronă, mai mare și mai performantă.

Un reprezentant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat, a declarat la postul de televiziune "Mi-Ukraina" că atacul de dimineață a fost "neobișnuit". El a spus că aproximativ 30 de drone de diferite tipuri au fost trimise spre regiunea Kiev.

