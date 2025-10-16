Până în 2030 Uniunea Europeană va fi pregătită să ducă un război cu Rusia - e borna clară pe care Comisia Europeană și-o asumă într-un plan militar ce va fi prezentat în câteva ore, dar a fost consultat deja de Politico. Pentru viitorul apropiat, o Rusie militarizată reprezintă o amenințare constantă la adresa securității europene, se mai arată în document. Ucraina trebuie înarmată pentru a deveni un "arici de oţel", capabilă să anihileze orice tentativă de agresiune a Rusiei, mai punctează planul militar.

Altfel, miniștrii Apărării din țările-membre NATO + Ucraina s-au reunit în Bruxelles pentru a discuta despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru a îmbunătăți riposta Alianței Nord-Atlantice, după incursiunile dronelor Rusiei în spațiul aerian european. La reuniune a venit și șeful Pentagonului, care – până acum – a preferat prezența online. Pete Hegseth a schimbat retorica și i-a transmis lui Vladimir Putin că, dacă nu se va așeza la masa negocierilor, SUA sunt gata să își joace rolul și să impună costuri. Le-a cerut statelor-membre să contribuie mai mult pentru sprijinul acordat Kievului, cu mențiunea că, deși vine mai multă muniție către Ucraina, livrarea de rachete Tomahawk nu va fi luată în discuție la această reuniune. Nici prea târziu însă. Decizia ar putea fi anunțată vineri, când Volodimir Zelenski merge la Washington pentru o discuție față în față cu Donald Trump.

NATO se mobilizează să facă rost de arme pentru Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că peste jumătate dintre membrii NATO s-au angajat să achiziționeze arme americane pentru Ucraina. Inițial, erau doar 6 state, acum sunt 16, dar nu a specificat și care sunt acelea și nici suma promisă. Până acum știm de Finlanda, Suedia, Norvegia și Danemarca. Ajutorul e necesar și urgent pentru că o statistică a Institutului Kiehl, care monitorizează livrările de armament pentru Ucraina, arată că sprijinul militar a scăzut cu 43% în lunile de vară.

Articolul continuă după reclamă

Până una-alta, Germania a anunțat că va staționa avioane Eurofighter la o bază aeriană din nordul Poloniei. Aparatele vor efectua zboruri de patrulare. De asemenea, miniștrii Apărării din Germania și Franța au semnat un acord de implementare a unui sistem de avertizare timpurie a lansărilor de rachete. Acesta se numește Ochiul lui Odin și se bazează pe informațiile oferite de sateliți.

Reuniţi la Bruxelles, miniştrii Apărării din statele Alianţei au decis noi achiziţii militare. Suedia, Estonia și Finlanda au promis alocarea de sute de milioane de euro printr-un mecanism sprijinit de Uniunea Europeană. "Programul prin care Statele Unite oferă din nou Ucrainei sprijin militar esențial, letal și neletal, plătit de aliați. Sunt deja alocate două miliarde de dolari", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. Suma investită este mai mică decât spera Ucraina, care se aştepta la armament de trei miliarde şi jumătate de dolari. În paralel, Rusia alocă 40% din bugetul naţional economiei de război. Anul acesta au ieşit de pe liniile de producţie cel puțin 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate și sute de rachete Iskander, folosite pentru bombardarea Ucrainei. Şeful NATO a ironizat, însă, Marina lui Putin.

Şeful NATO, ironii la adresa Marinei ruse

"Există un submarin rusesc, singuratic și defect, care se întoarce șchiopătând acasă din patrulă. Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, "Vânătoarea lui Octombrie Roșu". Astăzi, pare mai degrabă 'Vânătoarea celui mai apropiat mecanic'", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. Ucraina poate întoarce soarta în favoarea ei prin decizia lui Trump. Este iminent anunţul că Statele Unite vor vinde Kievului rachete Tomahawk cu rază de acţiune de 2.500 de kilometri, scriu agenţiile internaţionale. "Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir am avut o relație foarte bună. Nu știu de ce continuă acest război. Nu pune Rusia într-o lumină bună", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

"Problemele provin din faptul că regimul de la Kiev este provocat zilnic de europeni să continue războiul", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Pe front, armata rusă compensează lipsa armamentului convenţional cu zeci de mii de drone, care ameninţă şi ţările NATO. Ministrul de Externe al Poloniei a mers în Parlamentul de la Londra cu un aparat fără pilot pentru a atrage atenţia asupra pericolului. Replica Europei la această ameninţare vine mâine, când şefa Comisiei Europene va prezenta strategia anti-dronă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰