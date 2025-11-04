Un copil care dormea în patul său, rănit în urma unui schimb de focuri din faţa blocului. Cum a fost posibil

Un copil care dormea în patul său a fost rănit în urma unor împușcături produse pe stradă. Incidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți la Bruxelles. Copilul se afla în dormitorul său și a fost rănit de cioburile provenite de la un geam spart de gloanțe.

Un băiat de 11 ani a fost rănit de cioburi de sticlă în primele ore ale dimineții de marți, a anunțat parchetul din Bruxelles. Incidentul a avut loc într-o clădire aflată într-o zonă cunoscută pentru traficul de droguri, relatează Le Figaro, conform Mediafax.

Totuși, anchetatorii nu au spus dacă împușcăturile de pe stradă au legătură cu traficul de droguri. A fost deschisă o anchetă și sunt căutați doi suspecți care au fugit cu scutere.

La fața locului au fost găsite aproximativ 15 cartușe, iar urmele gloanțelor au fost descoperite pe mai multe mașini parcate în piață. Copilul nu a fost grav rănit, dar el și familia sa vor primi asistență de la autorități.

