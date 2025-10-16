Un diplomat austriac, suspectat că a divulgat documente despre Noviciok şi afacerea Skripal

Un diplomat austriac de rang înalt, Johannes Peterlik, este urmărit penal în Austria pentru divulgarea de informații clasificate legate de agentul neurotoxic Noviciok și de otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie. Parchetul îl acuză de abuz de putere și încălcarea secretului funcției, întrucât în 2018, în calitate de secretar general al Ministerului de Externe, ar fi solicitat și arătat un raport confidențial unui fost agent austriac suspectat de spionaj în favoarea Rusiei. Peterlik a fost suspendat în 2021 și riscă până la cinci ani de închisoare. Cazul adâncește suspiciunile privind infiltrarea ruşilor în instituțiile austriece.

Johannes Peterlik, ambasador în Indonezia, a fost demis din funcţie la jumătatea lui octombrie în urma deschiderii unei "proceduri judiciare" împotriva sa, potrivit Ministerului austriac al Afacerilor Externe contactat de AFP. Niciun detaliu nu a fost furnizat oficial privind acuzaţiile care îl vizează pe diplomat, secretar general al ministerului între 2018 şi 2020.

Peterlik a fost suspendat în 2021 și riscă până la cinci ani de închisoare

Însă potrivit cotidienelor Die Presse şi Der Standard, care au avut acces la o ordonanţă a tribunalului, Johannes Peterlik a transmis în octombrie 2018 documente clasificate unui fost agent secret austriac, acuzat de spionaj în beneficiul Rusiei. Anchetatorii se bazează pe o înregistrare video în care acest fost funcţionar al serviciilor de informaţii interne (BVT) poate fi văzut arătând dosarele în chestiune şi pe contactele regulate dintre acesta şi diplomat, ale cărui telefon şi computer au fost confiscate la începutul lui septembrie.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile austriece au primit acest dosar de la Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, iar Peterlik a cerut să-l consulte. "Cooperarea internaţională din domeniul informaţiilor a fost pusă în pericol", subliniază anchetatorii, citaţi de Die Presse. Documentele conţineau informaţii privind formula Noviciok, produs neurotoxic dezvoltat în scopuri militare în perioada sovietică.

Documentele conţineau şi informaţii privind otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal, produsă în martie 2018 în oraşul Salisbury, din Anglia. Investigaţiile au fost lansate iniţial în cadrul răsunătorului scandal de fraudă Wirecard. Responsabilul de operaţiuni al acestei societăţi germane de plăţi online, Jan Marsalek, ar fi vrut să-şi impresioneze contactele comerciale în 2018 la Londra, prezentând dosarele OIAC, a căror origine austriacă a fost dovedită de un cod de bare, potrivit presei. Persoana în cauză este căutată de justiţia germană.

De mai mulţi ani o serie de scandaluri a pătat reputaţia în rândul ţărilor NATO a Austriei, ţară membră UE foarte apropiată de Rusia. În iunie, un militar austriac în retragere a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de spionaj în beneficiul Moscovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰