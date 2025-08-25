Pilotul unui elicopter francez care participa la stingerea incendiilor a fost la un pas de tragedie.

Aparatul de zbor a încercat să se aprovizioneze dintr-un iaz, dar nu s-a oprit la timp şi s-a prăbuşit în cele din urmă în apă.

În mod miraculos, atât pilotul cât şi pompierul care îl însoţea în misiune au reuşit să iasă din elicopter şi să înoate până la mal.

