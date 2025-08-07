Un incendiu uriaş de vegetaţie face prăpăd în Franţa. 16 mii de hectare au fost distruse, iar o femeie a murit. 15 comune au fost afectate, iar armata urmează să fie mobilizată. Oficialii spun că ar fi vorba de cel mai puternic incendiu din 1949. În Spania, canicula a luat, numai luna trecută, viaţa a peste o mie de persoane. Atenţie, urmează detalii cu impact emoţional!

Flăcările violente au înghiţit peste 16.000 de hectare de vegetaţie în Aude şi au făcut şi o primă victimă. O femeie de 65 de ani a murit în casa din Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Alte trei persoane sunt dispărute, în timp ce 13 primesc îngrijiri medicale după ce au fost surprinse de flăcări.

Incendiu uriaș în Franța: un mort, 13 răniți

"Resursele sunt masive. După cum a spus premierul, 2.500 de pompieri au fost mobilizaţi cu 600 de autospeciale. Avem resurse aeriene care sunt fără precedent şi vom mobiliza resursele militare cu trei elicoptere şi zeci de soldaţi", a declarat Bruno Retailleau, ministrul de interne al Franţei.

Incendiul, care a izbucnit marţi, s-a răspândit în 15 comune. 25 de case şi 35 de maşini au fost făcute scrum: "Nu am văzut niciodată un incendiu ca acesta. Ne întrebăm cu toţii acelaşi lucru. Ce se va întâmpla?" / "Suntem obişnuiţi cu incendiile, dar sunt controlate destul de repede. Sunt, de obicei, din cauza grătarelor sau a altor accidente". Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a transmis Franţei că este pregătită să mobilizeze resurse de salvare pentru a stinge focul puternic. "Europa este alături de Franţa în timp unele dintre cle mai puternice incendii de vegetaţie din istoria recentă fac ravagii în Aude. Suntem gata să mobilizăm resurse de salvare pentru a susţine eforturile de a aduce incendiile sub controll", a spus şefa CE.

O mie de oameni, uciși de căldură în Spania

Şi în Spania, în Cadiz, peste 1.500 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu. Pompierii a reuşit să controleze focul, dar avertizează că riscul rămâne ridicat. Valul de căldură din Spania a ucis, numai în luna iulie, 1060 de persoane, cu 57% mai multe decât anul trecut.

