Video Un influencer din China i-a construit un metrou complet funcţional, supermarket şi SPA pisicii sale

Un influencer din China a devenit viral la nivel mondial, după ce le-a construit pisicilor sale o...staţie de metrou. 

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 15:40
Un influencer chinez a devenit viral după ce le-a construit pisicilor sale un mic orăşel cu metrou, supermarket şi chiar salon de SPA. Creaţia sa a durat mai bine de 4 luni şi este una extrem de realistă - trenul este unul funcţional, merge în cerc şi are uşi care se deschid în staţie. 

Pe lângă trenul dedicat pisicilor, influencerul a pregătit întreaga arhitectură a staţiei de metrou: a construit scări rulante funcţionale şi porţi antisuicid. 

Nu este la primul proiect pentru felinele sale. În portofoliul său se află şi un spa, un garaj, o masă de biliard şi chiar un supermarket. 

Redactia Observator
china pisica metrou supermaket viral
