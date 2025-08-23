Video Un influencer din China i-a construit un metrou complet funcţional, supermarket şi SPA pisicii sale
Un influencer din China a devenit viral la nivel mondial, după ce le-a construit pisicilor sale o...staţie de metrou.
Un influencer chinez a devenit viral după ce le-a construit pisicilor sale un mic orăşel cu metrou, supermarket şi chiar salon de SPA. Creaţia sa a durat mai bine de 4 luni şi este una extrem de realistă - trenul este unul funcţional, merge în cerc şi are uşi care se deschid în staţie.
Pe lângă trenul dedicat pisicilor, influencerul a pregătit întreaga arhitectură a staţiei de metrou: a construit scări rulante funcţionale şi porţi antisuicid.
Nu este la primul proiect pentru felinele sale. În portofoliul său se află şi un spa, un garaj, o masă de biliard şi chiar un supermarket.
