Un nou incident cu drone neidentificate, în nordul Germaniei. Autorităţile au deschis o anchetă

Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein.

la 26.09.2025 , 21:54
Potrivit mass media locală NDR, citată de AFP şi Mediafax, autoritățile locale sunt în „contact intens” cu guvernul federal.

Regiunea a mai fost implicată în mai multe incidente legate de drone în ultimele luni. La începutul lunii septembrie, un cargo, suspectat că ar fi folosit ca platformă de lansare a dronelor, a fost interceptat. Unele drone au survolat chiar nave militare pentru a le fotografia. În ianuarie, mai multe drone au fost semnalate deasupra bazelor aeriene din zonă.

"Landurile din nordul Germaniei, împreună cu guvernul federal și, dacă este necesar, în coordonare cu vecinii noștri danezi, trebuie să poată reacționa rapid și eficient la astfel de evenimente", a declarat Niclas Dürbrook, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat german.

În Danemarca, prim-ministrul Mette Frederiksen a denunțat joi "atacuri hibride" după ce drone au survolat aeroporturi civile și militare pentru a doua noapte consecutivă. Aceasta a avertizat că astfel de incidente "ar putea să se înmulțească" și a menționat Rusia drept "principală amenințare la adresa securității Europei”.

Aceste evenimente vin după incursiunile dronelor ruse în Polonia și România și zborurile avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian estonian, fără ca autoritățile daneze și europene să fi stabilit până acum vreo legătură între ele.

