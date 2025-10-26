Video Un român a condus un TIR în zig-zag până i s-a răsturnat încărcătura, pe o autostradă din Turcia
Un șofer român de camion a provocat momente de panică pe o autostradă din Turcia, după ce a început să circule haotic, în zig-zag, punând în pericol traficul.
Incidentul a avut loc în apropiere de Istanbul, iar la un moment dat, din cauza manevrelor periculoase, încărcătura transportată s-a răsturnat pe carosabil.
Speriați de comportamentul acestuia, ceilalți participanți la trafic au reacționat prompt: l-au obligat să oprească, au blocat TIR-ul și au alertat autoritățile. La fața locului, polițiștii turci au descoperit că șoferul se afla sub influența alcoolului. În urma verificărilor, bărbatul a fost sancționat cu o amendă și a rămas fără permisul de conducere.
