Un român din Italia și-a găsit iubita moartă în pat. Cei doi închiriaseră o cameră într-o pensiune

Un român din Italia și-a găsit iubita de 25 de ani moartă în pat, în pensiunea pe care o închiriaseră. Când și-a dat seama că femeia nu mai răspunde, bărbatul de 26 de ani a sunat imediat la 112. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 18:51
Cei doi închiriasere o cameră într-o pensiune din Civitanova, regiunea italiană Marche, a decedat brusc la numai 25 de ani. Alarma a fost dată în jurul orei 9:45, duminică, 29 martie, când românul a observat că iubita lui nu mai reacționa și nu a reușit să o trezească.

Personalul medical nu a mai putut face nimic pentru Roberta Fattori. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului din Civitanova și a fost pus la dispoziția autorității judiciare, scrie Corriere Fiorentino.

Medicii trebuie să afle acum de ce a murit tânăra. O ipoteză luată în calcul este și că decesul ar fi putut să fie provocat de consumul unor substanțe stupefiante. Românul a fost audiat de anchetatori, iar camera celor doi a fost percheziționată.

