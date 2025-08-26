Întâmplare neobişnuită în Germania. Un român şi-a uitat la benzinărie... soţia. Şi nu, nu a fost o glumă. Incidentul a avut loc duminică, atunci cand cei doi soţi, aflaţi în vacanţă, mergeau pe o autostradă din Bavaria. Românul a oprit într-o parcare pentru o pauză, dar nu şi-a dat seama că şi soţia coborâse. Abia la următoarea oprire, după 45 de minute, bărbatul a realizat că partenera sa lipseşte. Rămasă singură, femeia i-a cerut ajutorul unui şofer de autocar. În cele din urmă, a ajuns cu bine la soţul său, însă, cum era de aşteptat, nu a lipsit cearta dintre cei doi.

Incidentul neobișnuit a avut loc duminică dimineață, pe o autostradă din Bavaria. Potrivit poliției, bărbatul de 39 de ani a sunat la numărul de urgență după ce, oprit la o benzinărie din landul Hessen, și-a dat seama că în mașină mai era doar fiul lui de 11 ani, relatează publicaţia StN.de.

Copilul a fost cel care i-a atras atenția tatălui că mama sa nu se mai afla în autoturism.

Femeia, găsită într-un autocar la 80 de kilometri distanță

Articolul continuă după reclamă

Din primele informații, bărbatul a crezut că soția sa a rămas în mașină și dormea atunci când au făcut oprirea în Bavaria. În realitate, femeia coborâse și nu reușise să se întoarcă la timp.

Poliția rutieră din Wiesbaden a luat legătura telefonic cu femeia și a descoperit că aceasta se afla într-un autocar, în orașul Hanau, la aproximativ 80 de kilometri depărtare. Confuză, femeia nu știa cum să-și reia drumul.

Cu ajutorul secțiilor de poliție din Frankfurt, Wiesbaden și Sud-estul Hessen, familia a fost reunită după câteva ore.

Nu toți au fost însă bucuroși în momentul întâlnirii. "Soțul a trebuit mai întâi să asculte un mic discurs al soției", au transmis polițiștii germani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰