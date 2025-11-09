Un şofer care fugea de poliţie a intrat cu maşina într-un bar din Florida. Sunt 4 morţi şi 11 răniţi

15 oameni care se aflau într-un local din Florida au fost luaţi pe sus de maşina unui şofer care fugea de poliţie.

Trei persoane au murit pe loc iar o a patra şi-a găsit sfârşitul pe patul de spital. Alţi 11 oameni au fost răniţi iar doi dintre ei sunt internaţi în stare critică.

Şoferul vinovat fugea de autorităţi după ce a fost surprins participând la o cursă ilegală de maşini. Bărbatul de 22 de ani a fost interceptat pe autostradă de maşina de poliţie care, fără succes, a încercat să lovească vehiculul suspect în aripa din spate pentru a provoca un derapaj.

Ajuns în centrul oraşului, şoferul a intrat în plin într-un bar în încercarea de a efectua un viraj la stânga. Silas Sampson se află acum în arest şi aşteaptă o pedeapsă pentru patru capete de acuzare.

