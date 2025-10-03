Două din victimele atacului terorist din Manchester au fost împușcate accidental de poliție. Una a murit

Una dintre cele două persoane care au murit joi, în atacul de la sinagoga din Manchester, a fost ucisă de gloanțele poliției care îl vizau pe atacator, a declarat șeful poliției locale. Un bărbat de origine siriană a intrat cu mașina în pietoni și apoi a început să-i înjunghie în fața sinagogii congregației evreiești Heaton Park, din nordul orașului Manchester. Autorul este un cetățean britanic de origine siriană.

Atac terorist la sinagoga din Manchester, două persoane au murit. Trei persoane au fost arestate, 3 octombrie 2025 - Profimedia

Una dintre victimele atacului de la sinagoga din Manchester a fost ucisă de gloanțele polițiștilor care trăgeau asupra atacatorului, a anunțat vineri Poliția din Manchester, potrivit BBC. Două persoane de confesiune iudaică au murit după ce un bărbat a intrat cu mașina în trecători și apoi a început să înjunghie oameni. Victimele decedate sunt Adrian Daulby, de 53 de ani, și Melvin Cravitz, de 66 de ani. Alte trei persoane sunt internate în spital, una dintre ele cu o rană prin împușcare, dar care nu îi pune viața în pericol, au precizat autoritățile.

"Una dintre victimele decedate pare să fi suferit o rană cauzată prin împușcătură. Credem că suspectul, Jihad Al Shamie, nu se afla în posesia unei arme de foc și că singurele focuri trase au fost cele ale ofițerilor autorizați, care încercau să împiedice atacatorul să intre în sinagogă și să provoace mai mult rău comunității evreiești. Prin urmare, deși sunt necesare examinări criminalistice suplimentare, această rană ar fi putut fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente luate de ofițeri pentru a pune capăt acestui atac violent. Am fost, de asemenea, informați de către cadrele medicale că una dintre cele trei victime care primesc tratament în spital a suferit și ea o rană prin împușcare, care, din fericire, nu îi pune viața în pericol. Ambele victime s-ar fi aflat una lângă alta, în spatele ușii sinagogii, în timp ce credincioșii încercau în mod curajos să împiedice atacatorul să pătrundă", a transmis poliția.

Atacatorul a fost identificat de poliție ca fiind Jihad al-Shamie, un cetățean britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, care a fost împușcat mortal la fața locului de ofițeri de poliție. Familia acestuia și-a exprimat "șocul și durerea" și a condamnat "actul odios".

Alte trei persoane au fost arestate, iar atacul este tratat ca incident terorist. Rabinul-șef al Regatului Unit a declarat că atacul de la sinagoga Heaton Park, petrecut chiar de Yom Kippur, este "rezultatul tragic" al unui "val necruțător de ură împotriva evreilor". Premierul britanic Keir Starmer și soția sa, Victoria, au vizitat sinagoga și au promis că vor face "tot ce le stă în putere" pentru a proteja comunitățile evreiești din Marea Britanie.

După atacul de joi de la Manchester, mai multe manifestații pro-palestiniene au avut loc în orașe britanice. Ciocniri au avut loc între poliție și manifestanți în apropierea reședinței oficiale a premierului din Downing Street, conducând la 40 de arestări. Guvernul și poliția au cerut vineri organizatorilor unui miting pro-palestinian planificat la sfârșitul acestei săptămâni la Londra să anuleze sau să amâne evenimentul.

