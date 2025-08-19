Reuters: Ungaria, printre ţările unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin şi Zelenski

Negocierile dintre Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin ar putea avea loc în Ungaria, susţine o sursă din administraţia SUA, a transmis marţi Reuters, citat de Kyiv Independent, scrie MediaFax. Acest lucru ar putea fi posibil şi pentru că Ungaria a aprobat ieşirea din Curtea Penală Internațională (CPI). Astfel, Putin ar putea vizita ţara în ciuda mandatului de arest emis pe numele său în 2023.

Întâlnirea ar urma să marcheze prima întrevedere între Zelenski și Putin de la începutul începutul războiului început în februarie 2022. Cei doi lideri s-au mai întâlnit ultima dată la Paris, în decembrie 2019, în cadrul negocierilor Formatului Normandia, mediate de Franța și Germania.

În aprilie, parlamentul Ungariei a votat pentru aprobarea retragerii țării din Curtea Penală Internațională (CPI), ceea ce i-ar putea permite lui Putin să viziteze țara, în ciuda mandatului său de arest emis în 2023 pentru răpirea copiilor ucraineni.

Premierul Viktor Orban, prietenos cu Kremlinul

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, a cărui guvernare este considerată autoritară, a blocat sau întârziat ajutorul militar pentru Ucraina, a menținut legături cu Putin și a preluat narațiuni ale Kremlinului.

Donald Trump a declarat, luni, după o întâlnire cu Zelenski și aliații europeni, că se fac pregătiri pentru un summit față în față. Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la discuții, a spus că întâlnirea ar putea avea loc în două săptămâni. Autoritățile ruse nu au anunțat oficial că ar fi acceptat o astfel de întâlnire.

Macron doreşte un summit în Elveţia

Președintele francez Emmanuel Macron, prezent și el la discuțiile de la Casa Albă, a declarat că summitul ar trebui să aibă loc în Europa, adăugând că favorizează Geneva ca locație neutră.

"Va fi o țară neutră, așa că poate Elveția. Eu susțin Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale a fost la Istanbul", a spus Macron pentru postul francez LCI.

Neutralitatea de lungă durată a Elveției a făcut ca aceasta să fie un gazdă preferată pentru negocieri internaționale, unde părțile se pot întâlni fără percepția de părtinire.

Ministrul de Externe elvețian Ignazio Cassis a declarat că țara este dispusă să găzduiască summitul, subliniind experiența Elveției în organizarea unor astfel de evenimente, potrivit Swissinfo.

