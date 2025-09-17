Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi sancţiuni împotriva Rusiei. Ce va cuprinde al 19-lea pachet

Ursula von der Leyen a declarat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre noi măsuri de sancționare a Rusiei, menite să accelereze încheierea războiului din Ucraina. Președinta Comisiei Europene lasă de înţeles că UE își va reduce accelerat dependența de petrolul şi gazele ruseşti. Comisia a amânat anunțarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pentru a se coordona cu SUA.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina.

"Am avut o conversaţie plăcută cu (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare", a precizat preşedinta Comisiei Europene pe platforma X.

Ea a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile şi energia, a menţionat ea.

Potrivit Bloomberg, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ şase bănci şi companii energetice ruseşti, precum şi sistemele de plată şi de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor şi restricţii suplimentare asupra comerţului cu petrol al Rusiei.

UE a amânat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană a decis să amâne adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, programat inițial pentru 17 septembrie. Potrivit surselor citate de Bloomberg și Politico, presiunile lui Donald Trump care cere de la UE oprirea totală a importurilor de petrol rusesc și impunerea de tarife vamale pentru China și India, au influențat decizia Bruxelles-ului.

Trump solicită oprirea completă a importurilor europene de petrol rusesc și introducerea unor tarife comerciale dure (50-100%) împotriva Chinei și Indiei, principalii cumpărători de petrol rusesc.

SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că Washingtonul nu va impune noi tarife Chinei pentru importurile de petrol rusesc fără ca Europa să taxeze mai întâi Beijingul și India. Bessent susține că sancțiuni dure din partea Europei ar putea opri războiul din Ucraina în 90 de zile.

De ce nu va impune UE Chinei tarifele de 100% cerute de Donald Trump

Potrivit Euronews, Uniunea Europeană respinge cererea președintelui Donald Trump de a impune tarife de 100% Chinei, invocând lipsa unei baze legale, absența unui consens politic intern și riscul unor represalii economice dure din partea Beijingului. Oficialii europeni subliniază că astfel de măsuri ar dăuna economiei UE și ar submina regulile comerțului internațional.

