Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură în Parlamentul European la început de octombrie

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, va fi supusă în octombrie la două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Inițiativele, susținute de "Patrioți pentru Europa" și grupul Stângii, critică politicile economice și poziția Bruxelles-ului față de conflictul din Gaza, conform Agerpres.

16 septembrie 2025 - Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se adresează conferinței la nivel înalt privind competitivitatea, desfășurată la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, Belgia - Profimedia

Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen va fi supusă la începutul lunii octombrie unor noi presiuni politice, după ce două moțiuni de cenzură au fost validate în Parlamentul European. Președinta legislativului UE, Roberta Metsola, a confirmat azi că inițiativele au primit sprijinul necesar pentru a fi dezbătute în plen.

Regulamentul Parlamentului European prevede că o moțiune de cenzură are nevoie de susținerea a cel puțin o zecime dintre cei 719 eurodeputați, adică minimum 72 de eurodeputați pentru a intra în procedura parlamentară. Dacă va fi acceptată pe ordinea de zi, aceasta va fi dezbătută și supusă la vot.

Critici pe teme economice și geopolitice

Demersurile provin din partea a două grupuri politice distincte. "Patrioți pentru Europa", formațiunea condusă de francezul Jordan Bardella, din care fac parte şi Ludovic Orban şi Giorgia Meloni, a denunțat politica economică a executivului european. Partidul a criticat în special acordurile comerciale cu Statele Unite și Mercosur. Relația UE–Mercosur este un acord comercial negociat între Uniunea Europeană și blocul Mercosur, adică Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a cărui obiectiv este crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care ar acoperi peste 700 de milioane de oameni. Totuşi, fermierii europeni se tem că importurile ieftine de carne și produse agricole din Brazilia și Argentina vor afecta producția locală. Astfel, Bardella a descris aceste înțelegeri drept o "capitulare" și o "trădare" a fermierilor și a mediului.

La rândul său, grupul Stângii, prin vocea co-liderei Manon Aubry, a acuzat Uniunea Europeană de "complicitate" la "genocidul" din Fâșia Gaza. Ei acuză Comisiea că "închide ochii" la situația din Orientul Mijlociu.

Precedente și șanse reduse de succes

Nu este prima tentativă de acest fel. În iulie, Parlamentul European a respins categoric o moțiune inițiată de partea conservatoare, care o viza tot pe Ursula von der Leyen. La acel moment, 360 de eurodeputați au votat împotrivă și doar 175 pentru, mult sub majoritatea de două treimi necesară pentru a dărâma Comisia.

Noile moțiuni vor fi dezbătute în octombrie, însă, potrivit observatorilor politici, șansele ca acestea să ducă la demiterea Comisiei Ursulei von der Leyen rămân extrem de reduse.

