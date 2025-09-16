Surse: Ilie Bolojan, întâlnire cu Ursula von der Leyen pe tema deficitului

Potrivit unor surse, Ilie Bolojan va merge luni, 22 septembrie, pentru a discuta cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Principalul subiect de discuţie va fi deficitul pe care îl înregistrează România, o temă pe care Ilie Bolojan a abordat-o cu precădere de când a devenit premier.

FMI: Aplicarea reformelor ar putea reduce deficitul fiscal al României la 6% din PIB până în 2026

Reprezentanţi ai Fondului Monetar Internaţional au fost prezenţi săptămâna trecută în România pentru a discuta cu oficialii români tot pe marginea acestui subiect. Fondul Monetar Internaţional estimează, în raportul prezentat la finalul vizitei misiunii în România, că deficitele primare fiscale ar putea scădea cu aproximativ 1,25% din PIB în 2025 şi cu 2% din PIB în 2026, în cazul implementării integrale a pachetului de reforme, ceea ce ar reduce deficitul fiscal general la circa 6% din PIB în 2026.

"Consolidarea fiscală substanţială din 2025-2026 este binevenită, iar implementarea sa, alături de noi ajustări pe termen mediu, este critică pentru restabilirea sustenabilităţii fiscale şi a încrederii pieţelor. Dacă va fi pe deplin implementat pachetul de reforme, deficitele fiscale primare ar urma să scadă cu aproximativ 1,25 şi, respectiv, două puncte procentuale din PIB în 2025 şi 2026, atenuând deficitul fiscal general la aproximativ 6% din PIB în 2026. Totuşi, deficitul fiscal este estimat să se atenueze ulterior doar gradual, la aproximativ 5% din PIB până în 2030, în timp ce nivelul datoriei ca procent din PIB continuă să crească la aproape 70%. Noi ajustări fiscale sunt necesare din 2027 pentru a reduce deficitul sub 3% din PIB pe termen mediu şi a stabiliza datoria publică la aproximativ 60%. Detalierea măsurilor concrete din 2027 va ajuta la restabilirea credibilităţii şi va spori predictibilitatea politicii fiscale, facilitând planificarea pentru companii şi gospodării şi îmbunătăţind climatul de investiţii", se arată în raportul FMI.

Ursula von der Leyen, vizită de 3 ore în România

Ursula von der Leyen a venit la începutul lunii în România când a vizitat baza de la Mihail Kogălniceanu. Ea a precizat că România a combătut cu succes încercări de manipulare şi rezistă în faţa intimidărilor care sunt parte din jocul Moscovei.

"Dragă Nicuşor, este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare", a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

