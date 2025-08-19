Chiriile locuinţelor sunt atât de mari în Ibiza, încât localnicii au ajuns să locuiască în rulote sau în corturi. Alţii sunt nevoiţi să împartă apartamente înghesuite, pentru a beneficia cât de cât de o notă de confort.

Activiştii îi acuză pe proprietari că preferă să închirieze pe termen scurt, în loc să prioritizeze contractele pe termen mai lung, chiar dacă nu sunt la fel de profitabile.

În Ibiza, aproape 800 de persoane au ajuns să locuiască în așezări improvizate, potrivit datelor de anul trecut ale autorităților locale. Cifra nu include încă aproximativ 200 de persoane ce trăiau în barăci, corturi și dube în tabăra "Can Rovi 2", înainte de a fi evacuați luna trecută, potrivit Reuters.

În acest moment, un apartament cu un singur dormitor costă aproximativ 1.500 de euro pe lună, în timp ce salariul minim naţional din Spania este de 1.381 de euro lunar. De altfel, la nivelul întregii ţări au fost organizate proteste pentru a forţa autorităţile să reglementeze problema chiriilor şi a turismului în exces, chiar dacă reprezintă principala sursă de venit a ţării.

În orice caz, turiştii care invadează Ibiza au mai provocat o problemă colaterală. Din cauza chiriilor scumpe, profesorii şi cadrele medicale au decis să se relocheze, iar asta a dus la o penurie de angajaţi în aceste domenii.

Potrivit institutului regional de statistică, Ibiza a primit 3,28 milioane de turiști în 2024, dintre care 76% din afara Spaniei, în timp ce populația rezidentă a insulei a atins un record de 161.485 de locuitori.

Autoritățile locale au intensificat verificările asupra închirierilor turistice ilegale, impunând amenzi care încep de la 40.001 de euro pentru cei care le publică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰