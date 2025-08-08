Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio, că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Agerpres.

Orban a salutat anunţul privind o eventuală întâlnire, săptămâna viitoare, între preşedinţii SUA şi Rusiei, afirmând că dacă cei doi lideri cad de acord s-ar putea ajunge la o încetare a focului şi la ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei.

El a ţinut să remarce că Ungaria a propus în urmă cu câţiva ani că, în locul liderilor instituţiilor europene, Uniunea Europeană ar trebui să fie reprezentată la discuţii la Moscova de cancelarul german şi de preşedintele francez sau ar trebui organizat un summit pe teritoriu neutru.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că ar putea avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său american Donald Trump în zilele următoare şi a insistat să excludă o întâlnire la care să fie prezent şi şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski, atât timp cât unele dintre cerinţele Rusiei nu sunt îndeplinite pentru a avansa spre un final convenit al războiului.

