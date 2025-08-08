Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat postului public de radio, că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 18:22
Premierul Ungariei, Viktor Orban - Hepta

Orban a salutat anunţul privind o eventuală întâlnire, săptămâna viitoare, între preşedinţii SUA şi Rusiei, afirmând că dacă cei doi lideri cad de acord s-ar putea ajunge la o încetare a focului şi la ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei.

El a ţinut să remarce că Ungaria a propus în urmă cu câţiva ani că, în locul liderilor instituţiilor europene, Uniunea Europeană ar trebui să fie reprezentată la discuţii la Moscova de cancelarul german şi de preşedintele francez sau ar trebui organizat un summit pe teritoriu neutru.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că ar putea avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său american Donald Trump în zilele următoare şi a insistat să excludă o întâlnire la care să fie prezent şi şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski, atât timp cât unele dintre cerinţele Rusiei nu sunt îndeplinite pentru a avansa spre un final convenit al războiului.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

viktor orban ue rusia summit
Înapoi la Homepage
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri externe » Viktor Orban cere urgent un summit UE-Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina