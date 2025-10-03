Vladimir Putin îi răspunde lui Donald Trump: "Dacă Rusia e tigru de hârtie, atunci NATO ce este în sine?"

Președintele rus Vladimir Putin a replicat joi omologului american Donald Trump după ce acesta a numit Rusia " un tigru de hârtie ". Preşedintele rus a sugerat că NATO ar fi, de fapt, " un tigru de hârtie " şi a avertizat Statele Unite că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi o nouă escaladare periculoasă.

Războiul Rusiei în Ucraina, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruși spun că se află acum într-un conflict "fierbinte" cu Occidentul.

Putin, vorbind la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, a declarat că forțele rusești avansează de-a lungul întregului front din Ucraina și că aproape toată alianța NATO condusă de SUA luptă acum împotriva Rusiei, conform Reuters.

Trump, care anterior spusese că Kievul ar trebui să cedeze teritorii pentru a face pace cu Moscova, și-a schimbat retorica, iar acum susţine că Ucraina ar putea recuceri tot teritoriul de la Rusia și a numit Moscova un "tigru de hârtie".

Donald Trump a avut recent o schimbare de atitudine faţă de Rusia şi a explicat, într-o declaraţie surprinzătoare, că economia rusă se află "într-o stare dezastruoasă", a anunțat posibilitatea introducerii unor noi tarife vamale împotriva Moscovei și a partenerilor săi comerciali și a criticat alte state pentru achizițiile de energie rusească.

Printre altele, liderul american a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, își poate recupera toate teritoriile pierdute și "poate chiar să meargă mai departe". Trump a menționat că a ajuns la această concluzie după "ce a înțeles pe deplin situația militară și economică".

Moscova a exclus posibilitatea unor concesii teritoriale făcute Kievului. Printre condițiile pentru oprirea focului, anunțate de Vladimir Putin vara trecută, se numărau retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, precum și recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca parte a Rusiei. La începutul lunii august 2025, președintele rus a declarat că solicitările Moscovei nu s-au schimbat.

