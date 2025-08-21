Antena Meniu Search
Volodomir Zelenski propune trei locații pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului, care, în opinia sa, poate avea loc în Elveţia, Austria sau Turcia, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 11:50
Președintele ucrainean a făcut mai multe declarații pe diverse subiecte, precum o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin, poziția Rusiei pe teren sau rolul Chinei, relatează Le Figaro.

Elveţia, Austria sau Turcia

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, într-o discuție cu un grup de media, printre care și AFP, că vede posibilă o întâlnire cu Vladimir Putin după un acord privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, potrivit președintelui ucrainean.

Zelenski a mai spus că „Rusia își concentrează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporijjia, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive”. Conform liderului ucrainean, Moscova își trimite forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

