Von der Leyen îndeamnă liderii europeni la acţiune după incidentul din Estonia

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri incidentul din Estonia , asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

"Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni", a spus Von der Leyen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tensiunile la granițele estice ale NATO cresc din nou după ce vineri trei avioane de luptă rusești de tip MiG-31 au intrat ilegal în spațiul aerian al Estoniei. Au zburat deasupra Golfului Finlandei timp de aproximativ 12 minute.

Articolul continuă după reclamă

"Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul nostru aerian în acest an, dar această incursiune, în care au fost implicate trei avioane de luptă, este de o brutalitate fără precedent", a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna. Acesta a cerut intensificarea presiunii politice și economice împotriva Moscovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰