Von der Leyen îndeamnă liderii europeni la acţiune după incidentul din Estonia
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.
"Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni", a spus Von der Leyen.
Tensiunile la granițele estice ale NATO cresc din nou după ce vineri trei avioane de luptă rusești de tip MiG-31 au intrat ilegal în spațiul aerian al Estoniei. Au zburat deasupra Golfului Finlandei timp de aproximativ 12 minute.
"Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul nostru aerian în acest an, dar această incursiune, în care au fost implicate trei avioane de luptă, este de o brutalitate fără precedent", a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna. Acesta a cerut intensificarea presiunii politice și economice împotriva Moscovei.
