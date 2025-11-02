Zece oameni răniţi în urma unui atac cu cuţitul într-un tren din Marea Britanie. Două persoane, reţinute

Poliția britanică a reținut doi suspecți după un atac cu cuțitul produs sâmbătă seară într-un tren care circula spre Huntingdon, în Cambridgeshire. Mai multe persoane au fost rănite, iar forțele de ordine au intervenit în număr mare, trenul fiind ulterior securizat, potrivit Poliției Transporturilor din Marea Britanie.

Poliția britanică a reținut doi suspecți după un atac cu cuțitul produs sâmbătă seară într-un tren care circula spre Huntingdon, în Cambridgeshire. Doi bărbați au fost arestați de forțele de ordine britanice după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-un tren al companiei LNER care se îndrepta spre Cambridgeshire, potrivit British Transport Police.

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, când mai multe apeluri la numărul de urgență 999 au anunțat atacul, potrivit BBC.

Zece persoane se află în spital, nouă dintre ele fiind considerate în stare critică, cu răni care le pun viața în pericol.

Polițiști înarmați au intervenit rapid, iar peste 30 de ofițeri au fost trimiși la fața locului.

Autoritățile au precizat că ancheta este în curs și că vor reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi confirmate.

Poliția Transporturilor din Marea Britanie a cerut publicului să evite zona și a transmis că trenul a fost securizat, în timp ce pasagerii sunt asistați de echipele de intervenție.

London North Eastern Railway (LNER) a anunțat că pasagerii ar trebui să evite călătoriile duminică, din cauza unei perturbări majore a traficului feroviar.

Într-un comunicat transmis duminică, directorul general al companiei, David Horne, a declarat că este "profund șocat și întristat de acest incident grav" și a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția lor "rapidă și profesionistă".

"Vom continua să facem tot posibilul pentru a sprijini pasagerii și angajații noștri în această perioadă dificilă", a spus David Horne, subliniind că prioritatea principală rămâne siguranța și bunăstarea tuturor celor afectați.

