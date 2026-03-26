Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Reuters , că Statele Unite cer Ucrainei să cedeze tot Donbasul pentru a primi garanții de securitate într-un eventual acord de pace.

Zelenski acuză SUA că i-au cerut să cedeze tot Donbasul Rusiei în schimbul garanţiilor de securitate - Profimedia Images

Zelenski spune că Washingtonul pune presiune pe Kiev să accepte mai repede o încheiere a războiului, în timp ce atenția americanilor s-a îndreptat tot mai mult spre conflictul din Iran. "Orientul Mijlociu are clar un impact asupra deciziilor lui Trump. Din păcate, cred că el continuă să pună mai multă presiune pe Ucraina", a spus preşedintele ucrainean.

În acest an au avut loc trei runde de negocieri între SUA, Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi și Geneva, pentru găsirea unei soluții de pace. Zelenski spune însă că încă nu este clar cine va ajuta Ucraina să-și finanțeze armata în viitor și cum ar reacționa aliații dacă Rusia ar ataca din nou.

Potrivit lui, americanii sunt gata să finalizeze aceste garanții doar dacă Ucraina acceptă să se retragă din Donbas. Zelenski avertizează că o astfel de decizie ar slăbi serios apărarea ţării sale și ar pune în pericol securitatea întregii Europe. Casa Albă nu a comentat încă aceste declarații.

Rusia mizează pe faptul că SUA se vor retrage din negocieri dacă discuțiile se blochează, avertizează liderul de la Kiev, care recunoaşte că acest risc este real.

O nouă rundă de negocieri, care trebuia să aibă loc luna aceasta, a fost amânată din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Zelenski a mai declarat că doar o întâlnire directă între el, Donald Trump și Vladimir Putin ar putea duce la rezolvarea problemelor mari legate de teritorii și garanții de securitate. În același timp, el a mulțumit administrației Trump pentru că a continuat livrările de sisteme Patriot către Ucraina, chiar dacă cererea pentru aceste arme a crescut din cauza tensiunilor din Golf.

"Livrările nu au fost oprite. Sunt recunoscător pentru asta. Dar numărul de rachete Patriot nu este atât de mare pe cât avem nevoie", a subliniat Zelenski. Liderul de la Kiev a adăugat că ţara sa face progrese și în producția proprie de rachete și drone cu rază lungă, care pot lovi ținte aflate adânc în interiorul Rusiei.

