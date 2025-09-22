Zelenski cere României și Poloniei o apărare aeriană comună împotriva dronelor ruseşti

Pe fondul intensificării încălcărilor spațiului aerian NATO de către Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere crearea unei strategii comune de apărare aeriană cu România și Polonia, pentru a contracara amenințările tot mai frecvente ale dronelor rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut un efort comun de apărare aeriană cu Polonia și România pentru a contracara dronele rusești, în timp ce Moscova continuă să testeze apărarea NATO, potrivit televiziunii naționale poloneze tvpworld.com, citată de Agerpres.

Încălcarea spațiului aerian al NATO de către Rusia, în special dronele rusești care au pătruns pe teritoriul polonez săptămâna trecută, a alimentat temeri noi într-o regiune deja tensionată de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că incursiunile "ne-au adus cel mai aproape de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace", deoarece avioanele occidentale au atacat direct ținte rusești pentru prima dată în războiul care durează de trei ani în Ucraina vecină.

Articolul continuă după reclamă

În urma incidentului, mai multe state europene au trimis întăriri în Polonia, Regatul Unit desfășurând avioanele sale de ultimă generație Eurofighter Typhoon, în timp ce NATO a anunțat o nouă operațiune, Eastern Sentry, pentru a consolida flancul estic al alianței.

Furtuna abia se potolise când, vineri, oficialii polonezi au raportat că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică. Platforma Petrobaltic este o instalație de foraj marin deținută de gigantul energetic de stat polonez Orlen. Operând în sectorul polonez al Mării Baltice, aceasta este utilizată pentru exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze situate sub fundul mării.

Zona economică exclusivă a Poloniei a fost încălcată în timpul incidentului, deși nu și frontiera de stat, a declarat Katarzyna Przybysz, purtătoare de cuvânt a marinei grănicerilor, pentru postul public TVP Info.

Rusia intensifică provocările în estul Europei

Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce Estonia, un alt stat membru NATO, a raportat că trei avioane militare rusești au intrat în spațiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune "fără precedent. Scandaloasă".

Săptămâna trecută, România a raportat, de asemenea, încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia.

Pe fondul încălcărilor tot mai frecvente ale spațiului aerian de către Rusia, despre care mulți oficiali UE spun că reprezintă un demers calculat al Moscovei de a testa apărarea NATO, Zelenski a cerut o strategie comună de apărare aeriană cu România și Polonia, care fac parte din flancul estic al NATO.

Sâmbătă, președintele ucrainean a declarat într-o discuție cu jurnaliștii: "Cred că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar pentru a împiedica drona să cadă peste capul ucrainenilor și să ajungă pe teritoriul polonez, ci și pentru a ne asigura că deciziile sunt luate împreună".

"Ucraina a dovedit că se poate apăra pe sine și Europa, dar pentru un scut fiabil trebuie să acționăm împreună", a scris el pe platforma de socializare X.

Zelenski a adăugat că sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei ar trebui să fie pregătite să intercepteze dronele îndreptate nu numai spre teritoriul ucrainean, ci și spre Polonia, Polonia folosind la rândul ei propria apărare aeriană.

Liderul de la Kiev a subliniat că vestul Ucrainei, unde asistența poloneză este cea mai fezabilă, ar putea servi drept punct de plecare pentru o astfel de cooperare, extinzând în același timp efortul și către România.

Pe fondul celor peste trei ani și jumătate de atacuri aeriene rusești mortale, Ucraina și-a dezvoltat o industrie de drone reputată și a acumulat o vastă experiență în contracararea amenințărilor aeriene fără pilot. De asemenea, s-a oferit să își împărtășească expertiza cu aliații.

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a declarat joi că trupele și geniştii ucraineni îi vor antrena pe omologi polonezi într-un grup comun de combatere a dronelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰