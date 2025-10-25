Zelenski cere SUA să extindă sancțiunile pentru Rusia și să livreze rachete Tomahawk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat la Londra ca Statele Unite să impună sancțiuni întregului sector petrolier din Rusia și a reiterat apelul pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile lansate de Rusia, informează Euronews, conform News.ro.

El s-a întâlnit la Londra cu peste 20 de lideri europeni, care s-au angajat să susţină militar Ucraina pentru a o proteja de orice nouă agresiune, în cazul în care o încetare a focului pune capăt acestui război care durează de peste trei ani şi jumătate.

Reuniunea, organizată de către premierul Keir Starmer, a avut scopul să intensifice presiunile asupra preşedintelui rus Vladimir Putin şi să dea un nou impuls unor măsuri recente, inclusiv unei noi serii de sancţiuni ale Uniunii Europene (UE) şi Statelor Unite vizând venituri vitale ale Rusiei, provenind din exportul de petrol şi gaze naturale. Aceştia au discutat despre mijloace de protejare a reţelei electrice ucrainene de atacuri ruseşti aproape zilnice cu drone şi rachete, odată cu apropierea iernii, despre consolidarea apărării aeriene ucrainene şi furnizarea Kievului unor rachete cu rază de acţiune mai mare, care să lovească mai adânc în Rusia.

Volodimir Zelenski a cerut din nou Statelor Unite să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk, o idee pe care preşedintele Donald Trump a luat-o în calcul, dar pe care a refuzat, până în prezent, să o pună în aplicare. El a declarat că decizia luată săptămâna aceasta de către Donald Trump de a impune sancţiuni petroliere este "un pas mare înainte". "Trebuie să exercităm presiuni nu doar asupra Rosneft şi Lukoil, ci asupra tuturor companiilor petroliere ruseşti", a cerut el. "În plus, noi ne desfăşurăm propria campanie de presiuni cu drone şi rachete care ţintesc în mod specific sectorul petrolier rus", a declarat el într-o conferinţă de presă, la sediul Ministerului de Externe, la Londra.

"Presiunile asupra petrolului rusesc sunt un mijloc de a pune capăt războiului, sunt convins de acest lucru. Iar toate companiile petroliere ruseşti, inclusiv Rosneft, Lukoil, Surgutneftegas, compania petrolieră a lui Putin, şi altele trebuie să fie paralizate", a subliniat el.

Vladimir Putin a ignorat până în prezent toate încercările de a-l determina să negocieze o pace cu Volodimir Zelenski şi susţine că "cauzele profunde" ale invaziei la scară mare a Ucrainei sunt justificate. Rusia s-a dovedit totodată abilă în a găsi portiţe de ocolire a sancţiunilor care i-au fost impuse de către Occident.

Negocierile de pace, blocate de Kremlin

"El (Vladimir Putin) a respins din nou orice negociere posibilă, preferând să formuleze cerinţe absurde cu privire la teritorii ucrainene pe care nu putea şi nu a reuşit să le cucerească cu forţa", a declarat Keir Starmer într-o conferinţă de presă, alături de Volodimir Zelenski şi mai mulţi alţi lideri europeni. "Bineînţeles că acest lucru nu are absolut nicio şansă de succes", a adăugat şeful Guvernului britanic.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că obiectivele lui Vladimir Putin rămân neschimbate, dar că "rămâne fără bani, trupe şi idei".

Premierul danez Mette Frederiksen şi omologul său olandez Dick Schoof au asistat în persoană la reuniunea de vineri a Coaliţiei Voluntarilor. Alţi aproximativ 20 de lideri li s-au alăturat prin videoconferinţă. Volodimir Zelenski a sosit la Londra de la Bruxelles. Joi, liderii Uniunii Europene (UE) au eşuat să ia o decizie cu privire la folosirea activelor ruse blocate în Europa în vederea finanţării apărării Ucrainei, în pofida unui apel al preşedintelui ucrainean în favoarea unei acţiuni rapide care să facă Moscova să plătească pentru războiul din Ucraina.

Crearea unei "Forţe de Reasigurare"

Aliaţii din Occident ai Ucrainei au de rezolvat anumite probleme importante cu privire la rolul pe care urmează să-l joace în viitor. Între alte incertitudini se află modul în care pot ajuta la finanţarea Ucrainei devastate de război, garanţiile de securitate pe care le pot oferi după o încetare a luptelor şi natura angajamentelor Statelor Unite în viitoare acorduri de securitate.

Detaliile unei eventuale viitoare "Forţe de Reasigurare" sunt vagi, iar reuniunea de la Londra viza să dezvolte această idee, în pofida faptului că orice acord de pace pare, pentru moment, să fie doar o perspectivă îndepărtată. Potrivit unor oficiali, această forţă urmează să fie alcătuită mai degrabă din mijloace aeriene şi navale decât din trupe din Occident desfăşurate în Ucraina. Ministrul britanic al Apărării John Healey a anunţat că va fi vorba despre "o forţă însărcinată să asigure securitatea spaţiului aerian şi mărilor şi să ajute la formarea forţelor ucrainene de a apăra naţiunea". Războiul din Ucraina nu dă semne de calmare, iar un război de uzură pe front face mii de victime în ambele tabere, în timp ce baraje de drone şi rachete provoacă pagube şi victime de ambele părţi în spatele frontului.

