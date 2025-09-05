Zelenski, despre trupele europene trimise în Ucraina: Vor fi mii, nu sute

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că mii de soldaţi occidentali ar putea fi desfăşuraţi în Ucraina în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţii Kievului. Această afirmaţie a fost făcută în contextul în care liderul rus Vladimir Putin a exclus, în aceeaşi zi, posibilitatea să accepte vreo prezenţă militară străină în Ucraina, atât înainte, cât şi după încheierea războiului.

Aceşti militari occidentali ar trebui să vină în Ucraina "cu miile", a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună desfăşurată în vestul Ucrainei cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa. "Acesta este un fapt, dar încă mai trebuie discutate detaliile", a completat preşedintele ucrainean, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

La finalul unei noi întâlniri a aliaţilor Kievului consacrată ajutorului militar şi garanţiilor de securitate pentru Ucraina, gazda acestei reuniuni, preşedintele francez Emmanuel Macron, a declarat joi că 26 de ţări, adică majoritatea celor participante, au promis o forţă de "reasigurare" cu prezenţă "la sol, pe mare sau în aer'' pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Moscova respinde desfăşurarea trupelor străine în Ucraina

Dar Moscova a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe străine în Ucraina, subliniind că pentru Rusia tocmai apropierea NATO de graniţele sale este una dintre cauzele conflictului, lucru reafirmat vineri de preşedintele rus Vladimir Putin.

"Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime", a avertizat Putin. Trupele străine în Ucraina vor rămâne o ţintă a Rusiei chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, a adăugat liderul de la Kremlin.

Totuşi, o idee avansată într-o relatare de vineri a postului NBC News este ca SUA să joace rolul principal în monitorizarea unei zone tampon între Ucraina şi Rusia în cazul unui acord de pace. Aceasta ar putea fi o zonă demilitarizată extinsă şi care să fie securizată de trupe trimise de ţări din afara NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh.

Donald Trump, tot mai pesimist cu privire la pacea din Ucraina

Acelaşi post, care citează oficiali americani neprecizaţi, adaugă însă că preşedintele american Donald Trump este tot mai pesimist cu privire la perspectiva de a aduce la pace Rusia şi Ucraina în viitorul apropiat, sau măcar de a-i face pe Putin şi Zelenski să se întâlnească.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete către încetarea războiului ruso-ucrainean. În timp ce Putin este interesat în primul rând de chestiunile teritoriale, Zelenski refuză orice cedare de teritorii către Rusia şi este interesat, împreună cu susţinătorii săi occidentali, de garanţiile de securitate pentru Ucraina, în special desfăşurarea de trupe occidentale în această ţară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că europenii nu fac decât să împiedice soluţionarea conflictului prin insistenţa lor de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina.

