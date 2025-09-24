Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac diplomatic la adresa Chinei în timpul unei şedinţe de nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU. Liderul de la Kiev a punctat faptul că Beijingul "rămâne tăcut" în faţa războiului din Ucraina, deşi Rusia este "complet dependentă" de sprijinul său.

Zelenski: "Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic" - Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în fața Consiliului de Securitate al ONU că Rusia depinde în totalitate de China, iar dacă Beijingul ar dori cu adevărat încheierea războiului, ar putea forța Moscova să oprească agresiunea, potrivit Ukrainska Pravda.

"China este, de asemenea, reprezentată aici [în Consiliul de Securitate al ONU]. O națiune puternică de care Rusia depinde acum în totalitate. Dacă China ar dori cu adevărat încetarea acestui război, ar putea obliga Moscova să pună capăt invaziei. Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Cu toate acestea, prea des, China rămâne tăcută și distantă, în loc să acționeze activ pentru pace", a spus Zelenski.

Mesajul lui Zelenski pentru SUA

Articolul continuă după reclamă

Liderul de la Kiev a menționat și prezența Statelor Unite la reuniune, subliniind sprijinul constant al Washingtonului pentru apărarea Ucrainei.

"Statele Unite ale Americii sunt și ele prezente aici - o națiune puternică care contribuie la apărarea noastră. Și am răspuns afirmativ la fiecare propunere a președintelui SUA privind încetarea focului și discuțiile cu Rusia pentru instaurarea păcii - dar Rusia răspunde întotdeauna negativ sau încearcă să creeze confuzie, astfel încât nici măcar încetarea focului nu poate avea loc", a transmis Zelenski.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Putin, acuzat că fuge de negocieri

În același discurs, președintele Ucrainei a reiterat că Vladimir Putin se teme de negocieri reale și pleacă în străinătate doar pentru a câștiga timp, sub pretextul că e interesat de relaţii diplomatice.

Zelenski a mai precizat că i-a împărtășit omologului american, Donald Trump, impresia sa că Beijingul nu dă semne de voință reală pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰