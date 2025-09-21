Volodimir Zelenski vrea ca Polonia şi România să doboare drone ruseşti deasupra Ucrainei. Declaraţia vine după incursiunile ruseşti în spaţiul aerian NATO, trei numai în ultimele două săptămâni. Ieri, Rusia a lansat şi un amplu atac cu rachete asupra Ucrainei. Trei persoane au fost ucise, şi alte peste 30 rănite. Săptămâna viitoare, Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la New York, pentru a discuta despre garanţiile de securitate.

Liderul de la Kiev e de părere că ar fi corect ca Ucraina, împreună cu România şi Polonia, să ia o hotărâre comună despre cum să acţioneze atunci când dronele ruseşti pătrund pe teritoriul celor trei state, inclusiv să le şi doboare. Declaraţia vine în contextul incursiunilor ruseşti în spaţiul aerian NATO, trei numai în ultimele două săptămâni.

"Acestea nu sunt incidente întâmplătoare. Rusia va continua să încerce să-şi răspândească agresiunea, destabilizarea şi ingerinţele. Aceasta este metoda lor. Trebuie contracarată, de asemenea, în mod sistematic şi împreună" a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Avioanele Kremlinului ar fi ignorat semnalele piloţilor NATO

Cea mai recentă ingerinţă a fost acum două zile, când trei avioane ruseşti au încălcat spaţiul Estoniei.

"Rusia creşte presiunea, Rusia testează tot mai mult NATO" a spus ministrul eston al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna.

Oficialii mai spun că avioanele lui Putin au ignorat complet semnalele piloţilor NATO.

"Rusia provoacă nu doar Polonia, nu doar Estonia, ci întreaga alianţă NATO, în domeniul cibernetic, în spaţiul aerian, iar motivul din spatele acestui lucru este că ei cred că ar trebui să vorbim mai mult despre propria noastră apărare şi nu atât de mult despre Ucraina" a spus ministrul eston al Apărării.

Incursiunile nu fac nimic altceva decât să scadă şi mai mult speranţele de pace din Ucraina.

Rusia continuă să atace Ucraina, la o săptămână înainte de Adunarea Generală a ONU

Procesul e îngreunat şi de situaţia de pe front. Ieri, Rusia a lansat un atac de proporţii cu rachete şi drone asupra mai multor oraşe ucrainene. Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte peste 30 au fost rănite. Zeci de blocuri şi maşini au fost avariate.

"Tocmai ne întorceam de la o plimbare cu câinele. Eram pe hol. Apoi s-a auzit o un zgomot puternic, tot blocul s-a cutremurat, geamurile s-au spart, totul a căzut, totul zbura prin jur. Am fugit afară. La scara vecină, un apartament era în flăcări" a explicat un localnic.

Mai există însă un gram de speranţă. Săptămâna viitoare, Zelenski şi Donald Trump se vor întâlni la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Cei doi vor discuta despre garanţiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia, dar şi despre sancţiunile împotriva Moscovei pe care ţara sa le cere Statelor Unite.

