Se pregăteşte terenul pentru o nouă întâlnire care ar putea decide soarta Ucrainei. După summitul din Alaska, a venit rândul Ucrainei să stea la masa discuţiilor cu Donald Trump. Preşedintele Volodimir Zelenski ajunge luni în Washington şi spune că este deschis inclusiv unei întâlniri trilaterale.

După summitul care a ţinut întreaga lume în suspans, liderul de la Kiev a vorbit la telefon cu preşedintele american aproape o oră, timp în care a aflat principalele puncte discutate de acesta cu Vladimir Putin la summitul din Alaska. La discuţie au participat şi alţi lideri europeni, precum Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz.

"Ce avem aici este un summit care l-a pus pe Vladimir Putin într-o situaţie în care se află de partea bună a lui Donald Trump. Este văzut ca cel care vrea să negocieze, în timp ce Volodimir Zelenski, care a muncit foarte mult ca să fie văzut drept cel care caută pacea, poate trece de partea cealaltă şi asta poate fi destul de dezastruos", a declarat James Andre, jurnalist France24.

Şi Emmanuel Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Rusiei. “Este esenţial să continuăm să susţinem Ucraina şi să păstrăm presiunea asupra Rusiei, atât timp cât acest război al agresiunii continuă şi până când o pace solidă şi durabilă, care respectă drepturile Ucrainei, este stabilită”.

Zelenski ar putea fi însoțit de lideri europeni în SUA

Vizita stabilită pentru ziua de luni, din Washington, vine cu speranţa că războiul din ţara lui Zelenski se va sfârşi. Cel puţin, din partea liderului ucrainean. La discuţia pe care Zelenski o va avea cu Doland Trump, liderul de la Casa Albă, va participa şi vicepreşdintele JD Vance.

Zelenski va fi însoţit şi de câţiva lideri europeni, presa internaţională scrie că ar putea fi vorba de președintele Finlandei, Alexander Stubb și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Dacă totul va decurge bine, Trump spune că o întâlnire trilaterală, care îl va include şi pe Putin, va avea loc până vineri.

Pe platforma X, preşedintele României Nicușor Dan a scris că aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, singura care trebuie să îşi decidă soarta. Se conturează acum şi primele concluzii ale summitului dintre Trump şi Putin. Presa de peste Ocean scrie că preşedintele american susţine planul lui Putin: cedarea regiunii Doneţk, ocupată deja trei sferturi, în schimbul păcii. Plus păstrarea zonelor pe care le controlează acum total sau parţial: Lugansk, Zaporojie şi Herson. Putin a cerut şi garanţii că limba rusă va deveni oficială în toată Ucraina. La schimb, promite că nu va mai ataca Ucraina şi alte ţări europene.

“Nu vom ceda şi vom rămâne pe pământul nostru. Cum putem să dăm teritoriile noastre? Trebuie să mergem până la capăt. Mult prea mulţi oameni de-ai noştri au fost ucişi. Şi mulţi alţii pot muri. Ca să ne asigurăm că sacrificiul lor nu este zadar, vom merge până la capăt”.

Din Moscova, Vladimir Putin a declarat că întâlnirea cu omologul său ucrainean a fost una oportună şi foarte utilă. "Am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene, pe o bază echitabilă. Și, desigur, am avut ocazia, am discutat despre cauzele acestei crize, iar abordarea acestor cauze fundamentale trebuie să stea la baza unei înțelegeri", a transmis Putin.

Documente de la summit, găsite în camera de hotel

Detalii despre summit au aflat şi câţiva turişti cazaţi într-un hotel din Alaska. Aceştia ar fi găsit mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau informaţii confidențiale despre locațiile și orarul întâlnirilor, date de contact ale unor oficiali americani și meniul prânzului de lucru la care ar fi urmat să participe cei doi șefi de stat.

Fox News a publicat, la rândul său, scrisoarea Melaniei Trump către Vladimir Putin. Prima doamnă a Statelor Unite i-a scris preşedintelui rus că "este timpul" să protejeze copiii și generațiile viitoare din întreaga lume. "Fiecare copil are în inimă aceleași vise nerostite, indiferent dacă s-a născut într-o zonă rustică la țară, sau într-un magnific centru urban. Fără îndoială, trebuie să ne străduim să creăm o lume plină de demnitate pentru toți, astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și viitorul însuși să fie perfect protejat".

