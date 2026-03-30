Zelenski se oferă să ajute SUA să deblocheze Strâmtoarea Ormuz: Avem experienţă în Marea Neagră

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz invocând experiența Ucrainei în deblocarea rutei comerciale din Marea Neagră.

Volodimir Zelenski a declarat luni că, în timpul vizitei sale în țările din Orientul Mijlociu, a discutat despre un posibil sprijin al Ucrainei pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Am ridicat această problemă pentru că este una dureroasă și presantă pentru întreaga lume, în contextul unei crize energetice. Ei știu că se pot baza pe expertiza noastră în acest domeniu. Am discutat în detaliu; am împărtășit experiența coridorului din Marea Neagră și modul în care funcționează", a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Zelenski a amintit că Forțele Armate ale Ucrainei au reușit să deblocheze eficient ruta comercială din Marea Neagră şi a subliniat că problema Strâmtorii Ormuz este gestionată în principal de SUA, ţara sa fiind pregătită să sprijine eforturile. "În ceea ce privește Ormuz, din punctul meu de vedere, Statele Unite se ocupă de această chestiune. Noi suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să ne ajutăm partenerii", a subliniat liderul ucrainean.

Miniștrii de Externe din G7 au stabilit să implementeze o misiune pentru securizarea navigației în Strâmtoarea Ormuz doar dacă războiul din Iran se încheie. Trump a acordat săptămâna trecută Iranului un ultimatum de zece zile, care expiră în 6 aprilie, pentru deblocarea strâmtorii prin care înainte de război se desfăşurau 20% din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale. Liderii iranieni au dezminţit explicit până acum că ar avea loc vreo negociere directă cu Statele Unite.

Preşedintele american a avertizat luni încă o dată Iranul să deschidă strâmtoarea: "Statele Unite ale Americii sunt în discuţii serioase cu UN REGIM NOU, MAI REZONABIL, pentru a pune capăt Operaţiunilor noastre Militare în Iran. S-au făcut progrese majore, dar dacă indiferent de motiv nu se ajunge rapid la o înţelegere, la care probabil se va ajunge, şi dacă Strâmtoarea Ormuz nu este "Deschisă pentru Clienţi" imediat, ne vom încheia încântătorul 'sejur' în Iran aruncând în aer şi ştergând de pe faţa pământului toate Centralele lor Electrice, Puţurile de Petrol şi Insula Kharg (şi posibil toate instalaţiile de desalinizare!), pe care până acum nu le-am 'atins' intenţionat. Asta va fi răzbunarea pentru mulţi soldaţi şi alţii de-ai noştri măcelăriţi şi ucişi de Iran în timpul 'Domniei Terorii' în cei 47 de ani ai vechiului Regim. Mulţumesc pentru atenţia acordată subiectului. Preşedintele DONALD J. TRUMP".

