Vremea s-a mai încălzit, la fix cât să sărbătorim, ziua îngheţatei artizanale. Este singura care are o zi recunoscută oficial în toată Europa. Aroma anului este Melody, un amestec de fistic, portocală, ricotta.

Îngheţata artizanală a anului se numeşte Melody şi de ziua ei, este preparată în toate gelateriile din Europa. Are 12 ingrediente, nu şi o reţetă oficială însă. Asta înseamnă că fiecare gelatier o va interpreta după propriul gust.

"Specialiştii în îngheţată, în fiecare an se face un concurs. Acolo se dau ingredientele, după care tu îţi creezi reţeta. Fiecare e personalizată", explică Mihai Urcan, gelatier.

Lui Mihai i-a luat doar 30 de minute pentru a pune la punct reţeta proprie pentru Melody.

Compoziţia intră apoi în maşina de îngeţată pentru câteva minute, iar la final se adaugă piesele de rezistenţă.

"Folosim coaja de portocală confiată, un gem de portocale cu bucăţi de portocală, avem fistic puţin prăjit, avem fistic măcinat neprăjit, avem ciocolată şi cremă de fistic", explică acesta.

"În rândul copiilor, cele mai căutate arome sunt mango, căpşuni, bonito, bubble gum, oreo, iar în rândul adulţilor, vanilia, ciocolata, fistic", explică Mirela Mustaţă, gelatier.

Ziua desertului după care toată lumea se topeşte este singura recunoscută de Parlamentul European.

"Cum sărbătorești ziua înghețatei? Cu siguranță, cu înghețată. Dacă în trecut era considerată desertul verii, astăzi poate fi savurată oricând, indiferent de sezon și locație. Alegi aroma preferată, iar în câteva momente îți topește toate grijile și îți oferă instant o stare de bine", relatează Diana Severin, reporter Observator.

La nivel mondial, există aproximativ 600 de sortimente de îngheţată artizanală. Fiecare român consumă în medie trei kilograme de înghețată pe an, potrivit statisticilor.

