Astăzi e Ziua comemorării victimelor Holocaustului şi se marchează, astfel, 81 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.

Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roşie a eliberat lagărul în care au pierit peste 1 milion de bărbaţi, femei şi copii, majoritatea evrei. Ziua omagiază şi victimele altor genocide din ultimele decenii, din Cambodgia, Rwanda sau Bosnia.

Astăzi, va fi organizată şi o ceremonie oficială, la care vor lua parte mai mulţi supravieţuitori şi câţiva oficiali.

