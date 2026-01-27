Antena Meniu Search
Video Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, marcată astăzi în întreaga lume

Astăzi e Ziua comemorării victimelor Holocaustului şi se marchează, astfel, 81 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 09:07

Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roşie a eliberat lagărul în care au pierit peste 1 milion de bărbaţi, femei şi copii, majoritatea evrei. Ziua omagiază şi victimele altor genocide din ultimele decenii, din Cambodgia, Rwanda sau Bosnia.

Astăzi, va fi organizată şi o ceremonie oficială, la care vor lua parte mai mulţi supravieţuitori şi câţiva oficiali.

