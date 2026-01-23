Horoscop săptămânal Scorpion 26-30 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una de transformare profundă în plan personal și familial.

Neptun mută accentul pe muncă și sănătate, ceea ce te face mai sensibil la oboseală și la limitele tale fizice. Conjuncția Marte-Pluto activează zona casei și a familiei, unde pot apărea conflicte vechi, mutări, decizii radicale sau rupturi emoționale necesare. Mercur și Venus te ajută să discuți deschis despre nevoile tale și să găsești soluții care să îți ofere stabilitate.

BANI: Financiar, pot apărea cheltuieli legate de locuință, familie sau bunuri imobiliare. Este posibil să investești într-o renovare, o mutare sau să clarifici o situație patrimonială. Evită deciziile financiare luate sub presiune emoțională. Săptămâna este bună pentru a pune ordine în buget și pentru a planifica cheltuielile mari cu responsabilitate.

DRAGOSTE: Relațiile sunt intense și adânci. Dacă ești într-un cuplu, pot ieși la suprafață emoții reprimate, frici sau atașamente vechi. Este un moment de adevăr, care poate consolida relația sau o poate încheia definitiv. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva cu o energie puternică, dar relația va necesita maturitate emoțională.

