A vrut să ucidă un gândac şi a dat foc la un bloc întreg. O mamă a murit încercând să se salveze, în Coreea

Tragedie în Coreea de Sud din cauza unui gândac. O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat în bucătărie. O mamă a murit, după ce a sărit încercând să se salveze din calea flăcărilor. Apucase însă să îşi încredinţeze bebeluşul unui vecin pe fereastră şi astfel copilul a scăpat cu viaţă.

O mamă a murit încercând să scape de un incendiu provocat de o vecină. Sud-coreeanca a vrut să ucidă un gândac

Tânăra sud-coreeancă a încercat să omoare un gândac cu ajutorul unei brichete și al unui spray insecticid în propriul apartament, declanșând un incendiu care a cuprins întreaga clădire. Disperată să scape din calea flăcărilor, o altă locatară a căzut pe fereastră și a murit în urma impactului cu solul. Tragedia absurdă a avut loc în orașul Osan, în zorii zilei de luni, 20 octombrie, când flacăra generată de femeie pentru a ucide insecta a cuprins perdelele și mobilierul din locuință, iar incendiul a scăpat rapid de sub control, scrie Fan Page.

A dat foc la bloc încercând să omoare un gândac

Alarma s-a dat în jurul orei 5:30 dimineața, când dintr-un apartament de la etajul doi al unui bloc cu cinci etaje au început să iasă flăcări. Incendiul a distrus complet apartamentul, în timp ce flăcările uriașe se extindeau și către locuințele vecine, iar fumul dens învăluia întregul cartier. Au fost momente de panică, în timpul cărora o femeie de aproximativ 30 de ani, care locuia la ultimul etaj, a încercat să sară pe geam, dar a căzut în gol și a suferit răni fatale. Intervenția rapidă a pompierilor a permis limitarea incendiului, care a fost stins după aproximativ 40 de minute.

Articolul continuă după reclamă

Toți locatarii clădirii au fost evacuați, iar opt dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza intoxicației cu fum. Femeia care a căzut de la balcon a fost preluată de urgență și transportată la spital, dar, din păcate, eforturile medicilor au fost zadarnice. A ajuns la Urgență în stare critică și a murit la scurt timp.

Cercetată pentru incendiere intenționată și omor din culpă

Victima incendiului a lăsat în urmă și o fetiță de doar câteva luni, pe care, înainte de a încerca să sară, o încredințase unui vecin prin fereastră, salvând-o. Soțul ei reușise să sară primul și a supraviețuit.

Potrivit reconstituirii făcute de poliție, incendiul a fost declanșat de o tânără de aproximativ 20 de ani, care locuia la etajul doi și care a folosit o brichetă împreună cu un spray repelent pentru țânțari ca să omoare un gândac care intrase în casă. Situația ei este încă în curs de investigare, însă deocamdată este acuzată oficial de două fapte grave: incendiere intenționată și omor din culpă.

Întrebată de anchetatori, tânăra a declarat că și în trecut a mai folosit aceeași metodă pentru a ucide gândacii, improvizând un fel de aruncător de flăcări. Este o practică care s-a răspândit în ultimii ani și din cauza unor videoclipuri de pe rețelele sociale, însă este extrem de periculoasă și de evitat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰