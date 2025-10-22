Antena Meniu Search
Caz mai puţin obişnuit în Turcia. Un bărbat ar urma să plătească pensie alimentară pentru două pisici. Conform acordului de divorţ, acesta îi va transfera fostei sale soţii 10.000 de lire turceşti, adică 200 de euro, la fiecare trei luni, cât timp trăiesc felinele. Suma va fi şi ea ajustată periodic, în funcţie de inflaţie.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 08:28

Potrivit publicației Bianet, Buğra B. a intentat divorț de soția sa, Ezgi B., după doi ani de căsnicie, invocând "diferențe ireconciliabile". Cei doi au ajuns la o înțelegere amiabilă și au depus în instanță un protocol de separare care conține o clauză neobișnuită: îngrijirea celor două pisici ale familiei.

În cadrul înțelegerii, ambii soți au renunțat la orice alte pretenții de întreținere, în afara celor convenite. Totuși, Buğra B. a acceptat să ofere sprijin financiar specific pentru cele două pisici ale familiei, care vor rămâne în grija fostei sale soții. Pe lângă acest sprijin, el va plăti și o despăgubire materială de 11.300 de euro către Ezgi B.

"Părțile au convenit ca cele două pisici care aparțin lui Buğra B. să rămână cu Ezgi B.", se arată în protocol. "Atât timp cât pisicile rămân cu Ezgi B., și în orice caz pentru o perioadă de până la 10 ani, Buğra B. va plăti 200 de euro pe lună pentru îngrijirea lor, în tranșe trimestriale".

Animalele de companie, considerate încă "bunuri mobile"

Suma va fi ajustată anual în funcție de rata oficială a inflației din Turcia.

Conform Codului Civil Turc, animalele de companie sunt în continuare tratate legal drept bunuri mobile. Cu toate acestea, în ultimii ani, mai multe decizii de instanță bazate pe Legea pentru Protecția Animalelor nr. 5199 au permis includerea unor prevederi legate de custodia, îngrijirea și sprijinul financiar pentru animale după divorț.

Cazul urmează să fie analizat în instanță în zilele următoare.

