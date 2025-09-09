Cel mai harnic căţel din China adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă mai mulţi bani ca la un job part-time

Un bulldog francez din China a devenit o adevărată celebritate online după ce a strâns peste 1.200 de euro în cinci ani, colectând zilnic sticle de plastic pentru stăpânul său. Datorită popularității, magazinele din cartier îi lasă special sticle la ușă, iar veniturile câinelui au crescut spectaculos.

Un bulldog francez din sudul Chinei a devenit viral pe rețelele sociale după ce, timp de cinci ani, a strâns peste 1.200 de euro colectând sticle de plastic pe străzile din Guangzhou, provincia Guangdong, potrivit publicaţiei South China Morning Post.

Câinele, cunoscut online ca "Dog Little White", are peste 80.000 de urmăritori pe platforma Douyin și a fost supranumit de localnici "cel mai punctual strângător de sticle".

Rutina câinelui: trei "schimburi" pe zi

În fiecare zi, patrupedul iese de trei ori "la treabă": dimineața, la prânz și seara, fiecare sesiune durând între 20 și 30 de minute. Când obosește, se întoarce singur acasă pentru a se odihni.

Stăpânul său, domnul Zhang, îl însoțește la fiecare rundă, purtând un sac în care adună sticlele colectate. Zhang nu a dezvăluit exact cum a fost dresat câinele, dar spune că totul a devenit o rutină bine pusă la punct, bazată pe colaborarea dintre cei doi.

La început, câinele aduna sticle care aduceau aproximativ 2 euro pe zi. După ce povestea sa a devenit virală pe internet, magazinele din zonă au început să lase sticle special pentru el, iar câștigul zilnic a ajuns la peste 5 euro.

"Înainte să devină faimos, câștiga în jur de câţiva cenţi pe zi din sticlele adunate. Dar acum, când toate magazinele din apropiere îi păstrează sticlele, poate strânge peste 5 euro pe zi. Venitul este chiar impresionant, atât din social media, cât și din colectarea sticlelor", a spus Zhang pentru CQ News.

Veniturile din vânzarea sticlelor depășesc acum 120 de euro pe lună, iar împreună cu câștigurile din clipurile de pe rețelele sociale, suma lunară ajunge la 360 - 480 de euro.

Popular pe internet și ajutor pentru animalele fără stăpân

Un videoclip viral l-a surprins pe Dog Little White colectând 5 kilograme de sticle în doar 25 de minute, aducându-i stăpânului aproximativ 2 euro. Clipul a adunat peste 143.000 de aprecieri.

Zhang a declarat că intenționează să doneze câștigurile din mediul online pentru a ajuta animalele fără stăpân.

Reacțiile internauților au fost pline de umor: "Dacă cresc peste 100 de astfel de câini, mă pot îmbogăți", a glumit cineva. Altul a întrebat: "Primește ucenici? Trimiteți-l la mine să-mi învețe pisica!" Un al treilea a comentat: "Își câștigă singur hrana, nu primește nimic gratis!".

