Tuberozele sunt unele dintre cele mai iubite flori şi asta mai ales datorită mirosului unic. Ieri, a fost prima zi a evenimentului Tărâmul Tuberozelor, iar vizitatorii nu au plecat cu mâinile goale acasă. Cei curioşi de procesul cultivării acestor flori au fost invitaţi în curţile localnicilor, unde s-au bucurat de tururi ghidate. Bineînţeles, de la eveniment nu au lipsit nici producătorii locali care au venit cu produse tradiţionale delicioase.

Primii bulbi de tuberoze au fost aduşi la noi în ţară de un sas în anul 1990. 21 de familii de români din Hoghilag au păstrat tradiţia cultivării acestor flori deosebite şi au venit cu propriile culturi la a zecea ediţie a Târâmului Tuberozelor.

"E o floare care se cultivă extraordinar de greu. Ea înfloreşte abia al treilea an, iar cultivatorii noştri au bulbi de diferite generaţii pe care le plantează în diferite locuri. Bulbul de anul trei e cultivat în grădini şi turiştii, întotdeauna când vin, oamenii noştri le deschid porţile şi pot să admire acele flori", a declarat Nicolae Lazăr, primar Hoghilag.

"Expres pentru asta am venit, din Londra. De sânge sunt braşoveancă, am crescut printre saşi. Şi îmi place mirosul, îmi place fineţea", spune o turistă.

Şi după răsfăţul olfactiv, vizitatorii şi-au bucurat şi papilele gustative cu cele mai delicioase preparate. "Inimă de bou roşii şi rozalii. Sunt producător de mulţi ani, îmi place să fac aşa ceva", arată un producător. "Aici avem nişte tarte: tartă cu urdă, brânză dulce, tartă cu zmeură şi tartă cu prune. Avem o prăjitură cu caise care are deasupra o bezea care atrage cel mai mult oamenii, pentru că este foarte delicioasă", arată un altul.

După ce au vizitat târgul, oamenii au fost invitaţi în curţile localnicilor care cultivă tuberoze. "Acum, după 40 de ani de activitate şi după dragostea cu care eu cultiv floarea asta, există o afinitate când îţi place ceva, îţi place", mărturiseşte o producătoare de tuberoze.

Astăzi este ultima zi în care iubitorii de tuberoze se pot bucura de eveniment.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰