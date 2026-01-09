Antena Meniu Search
Video Fructele adorate de români vara se vând la preţuri record în străinătate. O ladă ajunge să coste şi 10.000 €

Cine pofteşte la fructe de vară în ianuarie trebuie să bage adânc mâna în buzunar. O singură cireaşă costă 140 de euro! O ladă întreagă, 10.000 de euro. 

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 18:07

Nu vorbim despre pieţele din România, ci despre Japonia şi celebrele cireşe preţioase Sato Nishiki. 

Preţurile record au fost consemnate la o licitaţie în regiunea Yamagata, unde o singură lădiţă s-a adjudecat pentru 9.850 de euro. Iar în Tendo, considerată inima producţiei naţionale a Japoniei, fructele au fost ceva mai ieftine - aproximativ 8500 de euro. 

Preţul fructele de lux este o recunoaştere a excelenţei agriculturii japoneze care oferă cireşe impecabile, strălucitoare, perfect simetrice și cu un echilibru perfect între dulceață și aciditate.

