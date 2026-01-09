Cine pofteşte la fructe de vară în ianuarie trebuie să bage adânc mâna în buzunar. O singură cireaşă costă 140 de euro! O ladă întreagă, 10.000 de euro.

Nu vorbim despre pieţele din România, ci despre Japonia şi celebrele cireşe preţioase Sato Nishiki.

Preţurile record au fost consemnate la o licitaţie în regiunea Yamagata, unde o singură lădiţă s-a adjudecat pentru 9.850 de euro. Iar în Tendo, considerată inima producţiei naţionale a Japoniei, fructele au fost ceva mai ieftine - aproximativ 8500 de euro.

Preţul fructele de lux este o recunoaştere a excelenţei agriculturii japoneze care oferă cireşe impecabile, strălucitoare, perfect simetrice și cu un echilibru perfect între dulceață și aciditate.

