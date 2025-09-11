Antena Meniu Search
Video Invazie de meduze în Portul Constanţa. De ce a apărut fenomenul pe litoralul românesc

Invazia de meduze din Portul Constanța continuă! Vieţuitoarele de culoare albastră şi albă şi-au făcut, din nou, apariţia în zona vapoarelor.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 07:47

Potrivit biologilor marini, fenomenul nu este unul periculos. Ba din contră. Meduzele apar, de regulă, în largul mării, la finalul verii sau primăvara şi nu nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Un val similar a fost observat și în urmă cu o săptămână.

Atunci, apa din zona digurilor din Portul Constanţa şi Agigea a devenit brusc plină de viețuitoarele de culoare albă şi albastră.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

meduze constanta marea neagra litoral
