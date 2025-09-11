Invazia de meduze din Portul Constanța continuă! Vieţuitoarele de culoare albastră şi albă şi-au făcut, din nou, apariţia în zona vapoarelor.

Potrivit biologilor marini, fenomenul nu este unul periculos. Ba din contră. Meduzele apar, de regulă, în largul mării, la finalul verii sau primăvara şi nu nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Un val similar a fost observat și în urmă cu o săptămână.

Atunci, apa din zona digurilor din Portul Constanţa şi Agigea a devenit brusc plină de viețuitoarele de culoare albă şi albastră.

